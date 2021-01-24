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Отказавшемуся видеться с матерью Дане Милохину дали под дых

Отказавшемуся видеться с матерью Дане Милохину дали под дых

Даня Милохин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Живого Журнала" Елена Миро жестко высказалась о творчестве подростков, которые вышли из стен детских домов. Отдельное внимание она уделила популярному тиктокеру Дане Милохину.
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Одной из самых известных персон в сервисе для создания и просмотра коротких видео "ТикТок" считается Даня Милохин. 17-летний парень делает контент, который привлекает огромное количество людей. В настоящее время на его канале более десяти миллионов подписчиков. Согласно данным Forbes, публикуя контент в "ТикТок", он зарабатывает почти три миллиона рублей в год. Некоторое время назад он начал развиваться как певец и записал трек "Дико тусим" вместе с Николаем Басковым.

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 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Скандальный блогер Елена Миро, которая знаменита в "Живом Журнале", объявила Даню Милохина бесталанным вокалистом. По мнению женщины, у популярного тиктокера нет ни слуха, ни голоса. Его она сравнила с участниками группы "Ласковый май", которая была популярна в 80-е годы. Елена Миро подчеркнула, что в детстве от Дани Милохина отказалась мать и он попал в приемную семью. "Брошенные мамочкой дети захватили ТикТок", – объявила блогер своим подписчикам.

Елена Миро пыталась донести своим читателям, что современные кумиры у молодежи недостаточно хороши. Она отметила тот факт, что когда биологическая мать Дани Милохина объявилась, юноша отказался поддерживать с ней контакт. По мнению женщины, этому популярному парню и другим звездам сервиса "ТикТок" не хватило материнского воспитания, чтобы вырасти достойными артистами.

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Автор: 24 января 2021, 04:31 Источник: LiveJournal/Лена Миро ✓ Надежный источник

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