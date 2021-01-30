Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Суббота
30 января
Лента новостей
12:11
"Ведьма": проклятый Кудрявцевой Лазарев травмировался
12:08
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
11:54
"Страшные кадры": Видео с роскошным гробом Началовой набирает популярность в Сети
11:48
Руководителей популярных соцсетей вызвали в Роскомнадзор из-за призывов к незаконным акциям протеста
11:40
Предсказала смерть: пророчества Ванги для Прокловой сбылись через много лет
11:37
"Жизнь кончилась": похоронившая сына Раиса Рязанова заговорила о глубокой депрессии
11:33
"Быдло не вытащишь": дружок умершего после гей-оргии Шевчука накинулся на россиян
10:56
Убитая расставанием Бузова слегла в клинику
10:51
Ковыляет согнувшись: появились свежие кадры с переломаной Кудрявцевой
08:13
Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 января 2021 года
06:10
Коронавирус сильно ударил по Светлакову
04:03
43-летняя Ольга Орлова в бикини возбудила россиян
02:01
Всегда земные мужчины, а так хочется эмоций: личная жизнь Марии Куликовой находится под угрозой
00:06
Эксперт спрогнозировал рост цен на продукты в России в феврале
23:27
Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
22:03
"Держитесь!": певица МакSим рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием
21:33
Шатунов выставил на посмешище Разина в суде
21:12
Упавший смартфон убил 12-летнего сына российской блогерши
20:48
Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику
20:36
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
20:10
Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
20:02
Слишком низкий рейтинг: Шепелева попросили уйти с ТНТ
19:36
Киркоров прервал молчание после смерти близкого друга
19:33
Убийце Ефремову на зоне сделали соблазнительное предложение
19:18
Прокляните его на кладбище: Собчак призвала поклонников заблокировать ее мужа
18:55
Боня созналась в участии в преступной группировке
18:46
Генпрокуратура требует заблокировать сайты с призывами к незаконным акциям протеста
18:18
Тревожные звоночки: Бузова отказалась от психотерапевта из-за горькой правды
18:17
Перед смертью Лановой озвучил странное желание
18:10
Политолог Карбалевич о переменах в поведении Лукашенко: Пришел к выводу, что одержал победу
18:08
Малахов строго предупредил Лазарева о противостоянии и закулисных интригах
18:02
Затащил сперва на съемки, а потом в постель: как Джулия Робертс попала в сериал "Друзья"
18:00
Подросток из Китая перенесла около пластических 100 операций
17:50
"Мы с ним развлекались": Убитая горем Стоцкая разрыдалась у гроба умершего от анального разрыва Шевчука
17:35
Галкин оплакивает тяжелую потерю: Был радостью в этом непроглядном мраке
17:19
Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
17:07
Будущее звезды турецких сериалов оказалось на волоске из-за обвинений в насилии над экс-женой
16:54
Познер дал прогноз об отношениях России и США при Байдене
16:48
Меган Фокс спровоцировала слухи о помолвке с известным рэпером
16:47
Пойманному с двумя килограммами наркотиков Тиме Белорусских грозят долгие годы тюрьмы
16:42
В Роспотребнадзоре рассказали о местах России с самым грязным воздухом
16:41
"И прости ему все прегрешения": умершего в гей-оргии Шевчука отпевали по всем православным канонам
16:34
Наталья Кустинская: что стало с одной из самых красивых актрис мира
16:34
Псаки об отношении Байдена к Путину: Не сдерживается
16:23
Муж Собчак влез в отношения Гагариной с женатым продюсером
16:03
Мурашко назвал сроки отступления эпидемии коронавируса в России
16:00
"Должны были встретиться": Стриженова обнародовала последнюю просьбу Ланового
15:55
"До чего же хороши": Бортич показала мужа и подросшего сына
15:47
Почти парализована: стало известно о тяжелом состоянии второй жены Высоцкого
15:40
"Не стоит бояться несчастий": успокаивающая себя Заворотнюк напугала посланием
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"В чертах нет ума": Рынска плюнула в покойного Ланового
Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Киркоров прервал молчание после смерти близкого друга
Гей-парад под видом панихиды: подробности похорон умершего от анального разрыва Шевчука
"Мы с ним развлекались": Убитая горем Стоцкая разрыдалась у гроба умершего от анального разрыва Шевчука
"Позор, стыд, хамство": Оскорбленный Панин обнародовал ужасающие детали похорон матери
Шоу-бизнес
Убитая расставанием Бузова слегла в клинику

Убитая расставанием Бузова слегла в клинику

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда российских экранов Ольга Бузова тяжело переносит разрыв отношений с известным рэпером Давой, это сказывается на ее самочувствии. Теледива решила поправить здоровье в лечебнице.
прочитано 1673 раза

Многие россияне удивляются тому, как Ольга Бузова успевает работать, участвовать в огромном количестве проектов, следить за собой и при этом не забывать о личной жизни. Теледива призналась – все не так просто, ведь постоянная нагрузка дает о себе знать и посылает тревожные звоночки. После январского отдыха на Мальдивах и скандального расставания с возлюбленным Ольгой Бузовой овладел стресс, поэтому она решила лечь в австрийскую клинику в Подмосковье. Об этом знаменитость рассказала фанатам в своей инстаграм-истории.

ПО ТЕМЕ

Тревожные звоночки: Бузова отказалась от психотерапевта из-за горькой правды

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Обычно теледива каждую весну проходит медицинское обследование, проверяя весь организм. Поскольку сейчас звезда чувствует себя достаточно плохо, она решила пораньше воспользоваться помощью врачей. Артистка поняла, что курс процедур для восстановления здоровья и сил в текущей ситуации ей просто необходим.

Недавно певица стала гостьей шоу Ивана Урганта на "Первом канале". В эфире программы телеведущий решил спросить у Ольги Бузовой, почему она решила навсегда разорвать романтическую связь с рэпером Давой. "Не готова об этом говорить", – ответила поп-дива. Эмоции так сильно бушевали, что Ольга Бузова не выдержала и спела отрывок композиции Аллы Пугачевой "Сильная женщина", намекая на свои страдания.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 30 января 2021, 10:56 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ласкающая себя на сцене Бузова вызвала оторопь

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Интересно, что же она такое делает, что всегда устает ? Достали её людишки навязывать одно и тоже мнение ,что она много трудится Вот прошел январь и что она сделала кроме отдыха, навязала себя на некоторые тупые интервью, отметила <цензура> и что же она переделала?? Д2 закрыли,ББ осталось ,а там все по сценарию,только оставалось, как всегда умеет Бузова, ОРАТЬ и Якать А печенку от алкоголя надо лечить понятно,что хотят все перевалить на" занятость,усталость" если только от спиртного ЭТО ДА
Н
Ответить
Лесбиянок на видео изображают.
Сергей.
Ответить
Звезда российских экранов... Насмешили...Ей до этого статуса (которого впрочем,она вряд ли когда добьётся со своим умишком), как до Китая на четвереньках. Одни амбиции и ничего более.
ГОСТ
Ответить
Звездность Бузовой наглядно всем показывает как больно общество, больше не о ком говорить как об этой бездарной пустой проститутке!!!!
Гость
Ответить
Все понимают,что Бузова это проект. Но почему богатые люди решили вкладывать деньги в это недоразумение? Можно же было найти умную и красивую!
1

Популярные темы форума

Политика

Познер дал прогноз об отношениях России и США при Байдене
Зеленскому ответили на слова о "возвращении Крыма": Пора прекратить обманывать украинцев
Псаки об отношении Байдена к Путину: Не сдерживается
Песков ответил на вопрос о включении Донбасса в состав России

Шоу-бизнес

Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
"Страшные кадры": Видео с роскошным гробом Началовой набирает популярность в Сети
Предсказала смерть: пророчества Ванги для Прокловой сбылись через много лет
"Жизнь кончилась": похоронившая сына Раиса Рязанова заговорила о глубокой депрессии

Проишествия

Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами

Lifestyle

Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова
Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного "Человека-амфибии"
Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Шоу-бизнес

Убитая расставанием Бузова слегла в клинику

Певица не выдержала стресс
Шоу-бизнес

Ковыляет согнувшись: появились свежие кадры с переломаной Кудрявцевой

Телеведущая уже принимает гостей
Шоу-бизнес

"Да что же это такое?!": Милявская взвыла из-за несчастья с Дробышем

Продюсер получил травму
Шоу-бизнес

Прокляните его на кладбище: Собчак призвала поклонников заблокировать ее мужа

Ведущая сделала пародию

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Гороскоп на февраль 2021 года
Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику
"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+