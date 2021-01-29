Боня созналась в участии в преступной группировке

В личном блоге артистка решила сыграть с подписчиками в игру. Она задала поклонникам несколько вопросов, а им нужно было угадать, правда это или ложь. "В своем родном городе общалась с карманниками и состояла в их банде", – заявила бывшая участница "Дома-2". Мнение фанатов разделилось почти поровну, но в итоге оказалось, что это чистая правда.
Виктория Боня не стала рассказывать подробностей своей "бандитской" молодости. Как оказалось, у артистки часто бывали трудности с деньгами. Например, одно время в Москве ей приходилось ночевать в метро – это длилось около месяца.
Также блогер заявила, что никогда не делала ринопластику, в которой ее периодически пытаются обвинить. Зато звезда дважды носила брекеты, меняя прикус и наклон зубов. По словам Виктории Бони, они у нее все свои.
Напомним, ранее артистка призналась, что в 25 лет сделала пластическую операцию – удалила грыжу из-под глаз. Однако со временем стало только хуже, и глаза начали "вваливаться". По словам блогера, она пыталась спастись филлерами, но ничего не помогало. Решение знаменитость нашла в фейсфитнессе. По словам Виктории Бони, она ежедневно делает зарядку для лица, чтобы держать кожу в тонусе.
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