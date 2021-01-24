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Неизвестные обчистили квартиру Виктории Бони

Неизвестные обчистили квартиру Виктории Бони

Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктория Боня сообщила о повторе неприятного инцидента – она снова привлекла внимание правонарушителей. Воры проникли в квартиру звезды в Монако.
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Жилище Виктории Бони в Монако уже не раз становилось местом преступления. В 2020 году экс-участница шоу "Дом-2" активно показывала обстановку своих апартаментов фанатам в инстаграм-канале, после чего воры поспешили прикарманить дорогие вещи, которыми хвасталась звезда. Некоторое время Виктории Боне удавалось сохранять имущество в целости и сохранности, но на днях ее квартиру снова обчистили.

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Сюжеты "Звездные" ограбления

Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

"Жаль, меня дома не было. Я бы на них вилы надела", – объявила разгневанная знаменитость о нарушителях закона, которые изрядно испортили ей настроение. По словам Виктории Бони, в этот раз из квартиры вынесли все сумки. Остальные вещи, в том числе шубы, оставили на месте. Теледива считает, что на украденных сумках мошенникам в Монако проще всего заработать. Чтобы подтвердить факт происшествия, звезда опубликовала в инстаграм-истории снимки, на которых видно чудовищный беспорядок, который навели преступники.

Напомним, теледива публично высказалась о расставании Ольги Бузовой с рэпером Давой, раскритиковав поведение певицы. Виктория Боня считает, что поп-дива повела себя неправильно, когда начала заявлять о неприятных деталях личной жизни и выставлять в дурном свете экс-возлюбленного.

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Автор: 24 января 2021, 20:07 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Вика Боня стала хозяйкой борделя

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