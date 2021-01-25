"В эту тайну нам лезть не надо!": церковь предупредила о страшных последствиях для сына мертвой Началовой

СМИ муссируют информацию о вероятном рождении сына певицы Юлии Началовой после ее смерти. Якобы певица заморозила при жизни яйцеклетки. Друг артистки даже предположил, что ребенка могла выносить и родить бывший директор звезды Анна Исаева. Так или иначе, последствия этого шага могут быть самыми страшными, как для души Юлии Началовой, так и для самого ребенка.

Юлия Началова не могла дать согласия на рождение ребенка, так как ее нет на свете с 16 марта 2019 года. Получается, что ребенок мог родиться против ее воли. Несмотря на то, что она заморозила яйцеклетки именно для этого, своего решения она не выносила. И отца ребенку не выбирала. А это уже вторжение в естественные процессы.

Пути к деторождению, не согласные с замыслом Творца, Церковь не может считать нравственно оправданными. В такой ситуации в чудо рождения человека вторгается третья сторона. И если Бог не дал детей, то кто тогда руководит руками врача?



Денис Батарчук, религиовед, бакалавр богословия, рассказал в беседе с "Дни.ру" о том, что может стать последствием вторжения в таинство появления человека на свет. По словам эксперта, единого мнения на этот счет у Церкви нет. Однако большинство ее представителей склоняются к тому, что возможно произошедшее с клетками Юлии Началовой – большой грех.

"Наука, генетика и биология скакнули за последние десятилетия так далеко и так быстро, что вряд ли Православная церковь успевает за ней в вынесении каких-то оценок. Она относится скорее негативно, нежели положительно. Негативное отношение к этому явлению внутри Церкви присутствует. У верующих людей считается, что чадорождение и само зачатие является актом Божьим и чудом. И вмешиваться в него современным технологиям не следует. Считается, что это тайна, в которую нам лезть не надо. Ребенок – это не просто какая-то биологическая единица, а это благословение божье. Нужно, чтобы мужчина и женщина сделали это в любви и согласии сами", – рассказал в разговоре с "Дни.ру" о вероятном рождении сына Юлии Началовой Денис Батарчук.

Подчеркнем, что единого кодифицированного мнения РПЦ на данный счет нет. Священник, протоиерей Алексей Ахметзянов выразил мнение о том, что главное в данном вопросе – дальнейший путь человека и его праведное отношение к Богу. Греховным считается детоубийство при ЭКО, когда женщине подсаживается несколько яйцеклеток. Церковь не может запретить что-то делать, а может рекомендовать видение данного процесса.

"Врачи перестраховываются, и оплодотворяются несколько яйцеклеток. Какие-то клетки отбраковываются. Сама по себе эта операция – убийство. Отбраковывать людей невозможно. Это то же самое, что и аборт", – рассказал в беседе с "Дни.ру" Алексей Ахметзянов.

А вот прогрессивная в некоторых вопросах Католическая церковь, как и некоторые представители РПЦ, также не поддерживает искусственное оплодотворение и появление на свет человека, как это якобы произошло с сыном покойной Юлии Началовой. Считается, что суррогатное материнство и заморозка яйцеклеток – это грех, ведь вынашивание беременности посторонним человеком считается неестественным и неприродным, нарушает целостность семьи и их таинство.

Если церковь считает возможное появление сына Юлии Началовой после ее смерти грехом, то душа покойной не сможет найти себе места, а путь родившегося человека под угрозой. Последствия такого греха могут быть самые страшные.

