"Не хочу готовить и не буду": неумеха Бузова предложила поесть сырые пельмени

В своем "Инстаграм" Ольга Бузова опубликовала снимок с пельменями, которые ранее рекламировала Лолита, тем самым поддержав коллегу. В тексте публикации поющая ведущая поразмышляла на тему того, должна ли женщина в современном обществе тратить время на готовку. Бузова пришла к выводу, что это непозволительная роскошь. "Не хочу готовить и не буду!" – заявила Ольга.
Подписчики затравили Ольгу за то, что одними пельменями сыт не будешь, да и не каждая семья любит постоянно ходить по ресторанам и питаться приготовленной чужими руками едой. Однако на этом они не остановились. Фанаты заметили, что пельмени на тарелке Ольги Бузовой сырые. То есть она настолько не любит готовить, что даже не смогла сварить полуфабрикат.
Кое-кто даже предположил, что именно из-за этого Ольга Бузова рассталась с футболистом Дмитрием Тарасовым и блогером Давидом Манукяном. Ведь если готовка для женщины стереотип, то выражение "Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок" – явно стереотипом не является.
"Мне одной видно, что пельмени сырые? Видно, что она редко готовит, очень редко"; "Оля, их надо сварить!": "Поверь, приготовить еду можно очень просто и быстро. Если ты не дура", – написали фолловеры.
Напомним, после своего 35-летия Ольга Бузова сообщила о расставании с блогером Давидом Манукяном якобы из-за того, что он творит "страшные вещи". Многие уверены, что у пары просто закончился пиар-контракт.
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