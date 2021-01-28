Вайкуле несет убытки из-за смерти Шевчука после гей-оргии

Как оказалось, именно она теперь и терпит убытки, связанные с похоронами знаменитости – певица взяла на себя все расходы. Пока что о точной дате траурной церемонии неизвестно, по словам представителя певицы, пока даже не выбрано место для захоронения.
Организаторы ждут родственников Александра Шевчука, которые выехали с Украины, именно они должны принять решение, где будет могила стилиста. Также, как оказалось, есть определенные сложности с транспортировкой тела из-за пандемии коронавируса. "Организацией прощания занимается компания Лаймы Вайкуле", – заявила представительница фирмы.
Напомним, ранее в прессе появились подробности чудовищной смерти Александра Шевчука. Мужчину доставили в больницу с разрывом внутренних органов. Врачи провели операцию и извлекли из его заднего прохода инородный предмет, однако спасти стилиста Аллы Пугачевой не удалось.
Друзья покойного считают, что в его смерти виноват бывший любовник. Как оказалось, накануне трагедии 54-летний Шевчук развлекался с двумя парнями – бывшим другом и его новой пассией. У близких стилиста даже есть имя конкретного подозреваемого, и они надеются, что полиция проведет тщательное расследование случившегося.
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