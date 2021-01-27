"Мне было больно": убитая горем дочь откровенно о последней встрече с Началовой

Популярная певица скончалась 16 марта 2019 года. С тех пор в Сети не перестают появляться новости о близких артистки, а бурные обсуждения не утихают. Недавно на "Первом канале" вышел новый выпуск программы "Док-ток", посвященный Юлии Началовой. Ее дочь впервые дала интервью.

После смерти звезды ее родители всячески пытались уберечь Веру от внимания прессы и пользователей социальных сетей. Им это удалось: не было ни эфиров, ни подробностей жизни дочери. Отметим, что отец девочки Евгений Алдонин не дал ни одного интервью.

Юлия Началова обожала свою дочь, всегда называла Веру главной радостью в своей жизни. Они были очень близки, а девочка с возрастом становится все больше похожа на маму. Наследница даже решила пойти по стопам Юлии: занимается музыкой, а родственники утверждают, что у них практически одинаковые голоса.

Оказалось, что о смерти матери девочка узнала последней. В тот момент Вера была за границей, а о трагедии ей поведал отец уже в аэропорту. "В последний раз я видела маму живой 7 марта. У меня было выступление в школе, но мама не смогла приехать, поскольку у нее очень сильно болела нога. Потом я привезла ей большой букет. Мама мне пожелала тогда много всего хорошего", – вспомнила Вера Алдонина.

Она даже не могла представить, что все закончится так. "Если бы мне сказали, что такое может случиться, я бы вряд ли поверила. Когда были похороны, мне было очень больно. Но я не плакала, старалась держаться", – рассказала девочка.



Родители Юлии Началовой не скрывают, что смерть мамы стала невероятным ударом для Веры. Пока она не может смириться с потерей. Близкие сообщают, что дочь до сих пор привозит родительнице подарки из всех поездок и относит их на могилу.