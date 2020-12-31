"Легких родов!": Кети Топурия показала танцы на крайнем сроке беременности

Сейчас Кети Топурия на последнем месяце беременности. В своем "Инстаграм" она опубликовала видео, на котором предстала с большим животом возле елки. Она счастливо улыбалась и танцевала под музыку.
Отметим, что в этом году звезда отметит Новый год дома в кругу семьи – с дочерью Оливией и мужем Львом Деньговым. Подписчики пожелали ей здоровья и легких родов. Некоторые предположили, что у Топурии родится мальчик.
"Кети, с наступающим Новым годом! Желаю Вам легких родов, здорового, крепкого малыша!"; "В животе мальчик"; "Прекрасна!", – написали фолловеры.
Стоит отметить, что после расставания с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом) Кети Топурия тайно вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Их свадьба была скромной, в кругу близких, без журналистов. Событие произошло в ноябре этого года.
Причиной такого скромного торжества стала эпидемия коронавируса и беременность солистки "А-Студио". На момент замужества живот был уже виден.
Своего второго мужа Кети Топурия встретила в Минске, когда выступала на дне рождения. Эту связь артистка долго хранила в тайне. Когда она забеременела, и все стало очевидно, певца призналась.
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