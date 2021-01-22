"Мальчик или девочка?": Обнародованы подробности вторых родов Топурии

После расставания с рэпером Гуфом исполнительница достаточно быстро вступила в отношения с бизнесменом Львом Деньговым. Ранее она открыто говорила: на одном ребенке останавливаться не собирается. Свою вторую беременность артистка скрывала до последнего. Однако теперь случилось то, что просто невозможно не комментировать.



Накануне вечером появилась новость о том, что звезда родила. Об этом сообщил источник из ее окружения. Известно, что роды Кети Топурии прошли в одном из лучших роддомов Москвы. Сообщается, что все прошло спокойно: и мама, и малыш чувствуют себя хорошо. У пары появился сын. В своем популярном блоге певица пока не рассказала о последних событиях, однако поклонники уже активно поздравляют ее под последним постом и интересуются полом ребенка.

Ранее певица рассказывала, что получает невероятное наслаждение от беременности. Она наконец-то ни в чем себя не ограничивает. "В первую беременность набрала, конечно, меньше, а сейчас "благодаря" пандемии мы в основном сидим дома и от нечего делать больше кушаем. Но я особо не переживаю, так как проблем с весом у меня не было и нет", – делилась артистка.

Напомним, у 34-х летней Топурии это уже второй ребенок. Она воспитывает 5-и летнюю дочку Оливию от первого брака. В ноябре прошлого года певица вышла замуж за Льва Деньгова. Тогда она показала кадры в свадебном платье и роскошное обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.



Кети Топурия рассказывала, что долго сидеть в декрете она не планирует, так как из-за ситуации в мире никто не знает, что будет дальше в индустрии. "Возвращаться в рабочий ритм планирую месяца через два после родов, надеемся, что все к тому моменту будет уже хорошо", – подчеркивала она.

