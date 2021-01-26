Как Лепс: невероятно изменившегося Батрутдинова перестали узнавать

Свой новый образ Тимур продемонстрировал на мероприятии в честь дня рождения Ольги Бузовой. Он появился на вечеринке с новой прической и в модных овальных очках. Некоторым коллегам даже пришлось напрячься, чтобы узнать Батрутдинова. Пользователи сети отметили, что артист стал "новым человеком", а авторы телеграм-канал "За кулисами" посчитали, что детали стиля очевидно позаимствованы у Григория Лепса.
Батрутдинов трогательно поздравил именинницу и поддержал ее. Известно, что раньше Тимур и Ольга были настолько близки, что им даже приписывали тайный роман. Однако, когда в жизни дивы появился Давид Манукян, они стали реже общаться.
Некоторые предполагают, что именно сейчас у давно смотрящих друг на друга звезд появился шанс, наконец, стать парой. Отметим, что летом прошлого года юморист активно жаловался на одиночество и говорил, что задумался о поиске спутницы жизни.
Напомним, мероприятие в честь Ольги Бузовой, помимо приятных встреч, обернулось и громким скандалом. Яну Рудковскую оскорбил тост, произнесенный одной из подруг звезды. Она высказала все, что думала и язвительно призвала всех сначала думать, а потом говорить. После громкого монолога продюсер собрала вещи и ушла с праздника.
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