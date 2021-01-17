"Гнетет очень сильно": Батрутдинов о неожиданном звонке находившегося при смерти Грачевского

Борис Грачевский умер 14 января. Он прожил 71 год. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. На церемонию прощания с основателем киножурнала "Ералаш" пришли многие знаменитости, которые не только работали, но и дружили с ним.
Так, Тимур Батрутдинов во время панихиды рассказал журналистам, что обнаружил в своем телефоне неотвеченный звонок от Грачевского. Режиссер хотел связаться с резидентом "Камеди клаб" неделю назад. Тогда основатель "Ералаша" уже находился в больнице и, судя по сообщениям СМИ, чувствовал себя плохо.
Батрутдинов понятия не имеет, о чем хотел с ним поговорить Грачевский. Юморист признался, что из-за неотвеченного звонка Бориса Юрьевича пребывает в подавленном состоянии.
"Меня гнетет очень сильно", – сказал Тимур.
Гроб с телом Бориса Юрьевича выносили из Центрального Дома кино под громкие аплодисменты. После этого кинорежиссера похоронили на Троекуровском кладбище.
Ранее "Дни.ру" писали о пронзительной речи вдовы Бориса Грачевского. Екатерина Белоцерковская не смогла сдержать слез, стоя около гроба покойного возлюбленного.
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