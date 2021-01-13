Одной ногой в могиле: стало известно о состоянии иссыхающей Королевой

На необитаемом острове в Африке во время съемок проекта канала "Пятница" Наташа Королева сама себе искала пропитание, жила безо всяких благ цивилизации и даже успела принять роды у местной представительницы племени аборигенов. Все это, конечно, было очень весело и увлекательно, но организм Наташи Королевой уже не как у девочки, поэтому он дал сбой.
На пятый день съемок Наташа Королева слегла. Она не могла даже встать с постели. Возможно, роковую роль сыграла акклиматизация и плохое качество питьевой воды.
"Началось сильное обезвоживание. Очень плохая пресная вода! Два дня лежала в лежку", – приводит слова Наташи Королевой 7Дней.
Как известно, за два дня обезвоженный организм человека истощается до такой степени, что буквально иссыхает. Это очень опасно, ведь в такой момент человек буквально находится одной ногой в могиле.
Обезвоживание организма – это патологическое состояние, вызванное уменьшением количества воды в нем ниже физиологической нормы. Оно сопровождается нарушением метаболизма и даже может привести к смерти. А на Занзибаре, где проходили съемки, медицины фактически нет.
К счастью, с Наташей Королевой все хорошо, и она смогла быстро восстановиться. Хорошо, что певица взяла с собой аптечку. Также ее спасло легкое питание. Но из-за обезвоживания она все равно похудела аж на шесть килограммов!
Приехав домой, Наташа Королева срочно побежала в ванную и вымыла волосы, ведь этого она не дела 20 дней. На острове она мылась в ручье, а в туалет ходила (страшно представить) за забором.
Ранее "Дни.ру" писали, что муж Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) без предупреждения приехал к супруге на остров и огорчил ее этим.
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