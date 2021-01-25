"Запихните его обратно!": адвокат схватился за волосы после скандала с рождением сына покойной Началовой

Слухи о рождении "тайного" сына покойной Юлии Началовой появились давно. Последним возлюбленным певицы мог быть судья из Нижнего Новгорода Вячеслав Кудря. Пара не успела пожениться, но звезда якобы заморозила яйцеклетки в надежде стать матерью второй раз.

СМИ пестрят заголовками: "Юлия Началова стала матерью после смерти". Не чудо ли это? Церковь уверена – нет. Адвокаты хватаются за волосы и считают, что эта запутанная история вскоре станет настоящим скандалом.

При жизни Юлия Началова якобы хотела сделать ЭКО, но не смогла выносить малыша. После этого она со своим возлюбленным решили заморозить яйцеклетки до лучших времен. И вот, кажется, это время настало.

Адвокат Сергей Черский в беседе с "Дни.ру" рассказал, что законными правообладателями биоматериала певицы являются ее наследники – то есть, дочь Юлии Началовой от футболиста Евгения Алдонина, Вера. Но знает ли она вообще, что стала сестрой? И, как известно, она несовершеннолетняя.

Пока точно не понятно, стал ли отцом сам Вячеслав Кудря, или врачи подобрали донорскую сперму. После рождения предполагаемого ребенка в таком случае возникает целая масса трудно разрешимых вопросов. Существует правовое регулирование: родитель при жизни должен дать согласие, чего, конечно же, не было по причине смерти мамы.

"Права на ребенка решит суд, опека. Родители Юлии Началовой являются его бабушкой и дедушкой, если это будет генетикой установлено. То есть, нужно провести генетическую экспертизу, которая скажет, кто кому кем приходится. Изначально права на яйцеклетки имеют наследники Юлии. Всегда на все после смерти человека имеют право наследники. Должен быть документ, распоряжение или завещание, кто имеет право доступа к этим яйцеклеткам. Если ребенок действительно существует, то это так. Мы не можем с вами с казать: "А, запихните его обратно!". Все в рамках правового поля довольно просто, если ребенок уже есть", – рассказал в беседе с "Дни.ру" Сергей Черский.

Ранее религиовед рассказал о последствиях рождения ребенка после смерти матери искусственным путем с точки зрения православия.