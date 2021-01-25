Обедневшая звезда шоу "Суперстар" заделалась в таксисты от безысходности

Недавно на "НТВ" состоялся финал шоу "Суперстар. Возвращение". Победителями стали сразу два участника – Богдан Титомир и Ирина Шведова.

Ирина Шведова стала популярной еще в 1990-ом году, став лауреатом фестиваля "Песни года" с композицией "Белый вальс". Через год появился еще один хит – "Америка-разлучница". Какое-то время исполнительница много гастролировала, однако потом пропала с экранов. Ее триумфальное возвращение состоялось на программе "Суперстар".

Певица рассказала журналистам, что ей пришлось пройти через большое количество испытаний за время отсутствия на сцене. В марте 2020 года, например, артистка попробовала себя в новом амплуа. Она пошла работать в такси. Шведова отметила, что любит дорогу, поэтому решила выйти из непростой ситуации во время карантина именно таким способом. "Мне нравится путешествовать и открывать новые места, любоваться природой. Пассажиров своих я люблю, так же как и зрителей. Включала ли я пассажирам свои песни? Конечно же нет! Это было один раз, когда меня узнали", – поделилась она.

На съемках программы "Суперстар. Возвращение" Ирине организовали встречу с бывшим супругом – композитором Игорем Демариным. Известно, что пара прожила в браке девять лет. Певица прокомментировала отношения с музыкантом.

"Я ушла сама. А наше общение с Игорем и до проекта периодически происходило. В 1999-ом я принимала участие в его творческом вечере, потом мы снимали клип "Странница", а перед рождением их первенца я привозила для Наташи платья из Америки", – сообщила она. Ирина Шведова рассказала, что иногда артисты принимают участие в совместных концертах. "Когда меня пригласили на "Суперстар. Возвращение", Игорь меня поддерживал, они вместе с Наташей за меня болели", – отметила исполнительница.

