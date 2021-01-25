"Глаза просто провалились": Боня показала последствия неудачной пластики

Виктория Боня рассказала о печальном личном опыте. Светская львица призналась, что в 25 лет у нее было хирургическое вмешательство, во время которого она удалила себе грыжи под глазами, но после этого у нее начались осложнения.



В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта звезда поведала, что через шесть лет после операции у нее начали заваливаться глаза, потому что были слабые мышцы. "Глаза просто провалились. И ни один филлер не спасет, так как они дают еще больший отек", – поделилась Виктория Боня.

Телеведущая показала, как тогда выглядела с проблемной зоной глаз. Сейчас она работает над лицом самостоятельно в домашних условиях. Модель делает различные упреждения, которые помогают ей тренировать мышцы. Таким образом, по ее словам, она борется с мимическими морщинами, сохраняет четкий овал лица и продлевает свою молодость.

41-летняя теледива не стесняется показывать себя без фильтров и макияжа. Виктория Боня тщательно следит за своим внешним видом. Блогерша подчеркивает, что за последние годы не делала никаких пластических операций, но при этом стала выглядеть еще лучше.

Отметим, что в погоне за красотой Виктория Боня часто прибегает и не совсем к традиционным методам. Так, минувшим летом она заявляла, что делает себе кровопускание. Кроме этого, экс-участница "Дома-2" делала себе инъекции яда амазонской лягушки Камбо. По мнению звезды экрана, процедура помогает вывести из организма шлаки и токсины и повысить иммунитет.

Напомним, Виктория Боня живет в Монако со своей дочерью Анджелиной. Девочка родилась 7 марта 2012 года в союзе модели и ее экс-возлюбленного Алекса Смерфита. Пара была вместе семь лет, но так и не сыграла свадьбу. Известно, что в 2018 году звезда встречалась с французским миллиардером Пьером Андюраном, но эти отношения закончились разрывом.