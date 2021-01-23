Бузова кусает локти: всплыли сенсационные данные о новой возлюбленной Давы

Ранее певица Ольга Бузова сообщила о громком расставании с блогером. По словам артистки, пара приняла решение разойтись несколько дней назад. А завершились сказочные отношения серьезным скандалом. Ведь телеведущая вылила ушат грязи на Давида.
Исполнительница обвинила экс-возлюбленного в многочисленных побоях и издевательствах, намекнув на постоянные измены. Манукян не стал комментировать ситуации, а поклонники предположили, что подобные заявления вовсе не беспочвенны.
В социальных сетях блогера одни лишь танцы и постоянные репетиции с Дарьей Палей. В свои 23 года очаровательная блондинка профессиональная танцовщица и выдающийся хореограф. Девушка прославилась не только победами на соревнованиях, но и весьма откровенными нарядами для творческих номеров.
Несмотря на высокую загруженность, Дарье удалось построить семью. Палей давно замужем и воспитывает двухлетнюю дочь Николь. По словам танцовщицы, она никогда не заводила романов с партнерами и даже не думала об этом.
Остается только гадать, станет ли дуэт с Давидом Манукяном исключением для хореографа. Напомним, что блогер встречался с Ольгой Бузовой полтора года. За это время они успели сыграть фиктивную свадьбу на Мальдивах и заключить несколько рекламных контрактов.
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