Бузова кусает локти: всплыли сенсационные данные о новой возлюбленной Давы

Танцовщица, к которой мог уйти известный шоумен, не задумывалась о романе. Дарья Палей – замужняя красавица, видящая в своих учениках лишь будущих профессионалов. Интересно, разглядел ли Давид Манукян что-то большее в своем временном учителе.

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