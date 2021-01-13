Освоивший профессию автомойщика Панин загадочно исчез после смерти матери

Сначала все подумали, что речь идет о знаменитой тезке женщины – вдове Армена Джигарханяна. Однако предположение оказалось ошибочным. На сегодняшний день скандально известный актер не только не сказал ни единого слова журналистам, но и пропал из социальных сетей, которые ранее активно вел.
Подписчики выдвигают версии, а в Сети уже появилось множество слухов на этот счет. Многие предполагают, что Алексей Панин тяжело переживает утрату и пока не готов к многочисленным вопросам. Злые языки утверждают, что он выдерживает паузу, чтобы потом появиться. Известно, что несмотря на неоднозначный образ сына, мать всегда поддерживала его. Уехав в Испанию, он уговаривал Власову переехать к нему, но та предпочла остаться в столице.
Артист уехал в другую страну ради дочери Анны. Дальнейшие творческие планы он никак не комментировал, из чего многие сделали вывод, что актерская карьера Панина завершена. Недавно в Сети появилось видео, на котором он моет автомобиль. "Осваиваю профессию мойщика машин. Я никогда в России этого не делал, но теперь научился", – рассказал Алексей.
Напомним, ранее сообщалось, что актер собирается вернуться в Москву на похороны матери. Удалось ли ему сделать это – остается загадкой.
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