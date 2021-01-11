Озвучены страшные детали смерти Татьяны Власовой

Стала известна причина смерти Татьяны Власовой. Оказывается, мать скандально известного актера Алексея Панина тяжело болела.

По имеющейся информации, у Татьяны Власовой была коронавирусная инфекция. Заболевание свело ее в гроб.

На днях состоится церемония прощания с журналисткой. Женщина, много лет отдавшая работе редактором в издательстве "Наука", ушла из жизни еще 5 января, но только сейчас ее близкие решили обнародовать трагическую новость.

Отметим, что Алексей Панин, который сейчас проживает в Испании, должен прилететь в Москву на похороны матери. Отметим, что родительница всегда поддерживала сына, несмотря на его эпатажные выходки.

Алексей Панин пока не прокомментировал известие о том, что умерла Татьяна Власова. Известно, что актер выехал в Россию. Напомним, супруг матери артиста – инженер в научно-исследовательском институте – умер, когда парню исполнилось 20 лет. К этому времени наследник был уже знаменит – получил приглашение от Глеба Панфилова принять участие в картине "Романовы. Венценосная семья". Мать заставила сына поступить в ГИТИС (РАТИ). Правда, он его так и не окончил – выгоняли три раза, а затем и сам ушел. Но это не помешало стать в итоге хорошим актером.

Напомним, 10 января СМИ рассказали о том, что умерла Татьяна Власова. Народ отреагировал бурно, подумав, что скончалась вдова актера Армена Джигарханяна. Однако вскоре выяснилось, что речь шла о другом человеке.