Бузову заприметили в постели с "животным" после расставания с Манукяном

К разрыву Ольги Бузовой и Давида Манукяна россияне относятся по-разному. Одни считают, что между артистами был заключен пиар-контракт, другие – пытаются понять, почему после свадебного обряда на Мальдивах партнеры разошлись с жутким скандалом. Поклонники звезды следят за происходящим в "Инстаграм" и поддерживают расстроенную Ольгу в стрессовой ситуации. Сейчас Бузова демонстрирует в личном блоге преимущественно рабочие моменты, а другого бойфренда назло Давиду Манукяну пока не нашла.
Недавно в инстаграм-истории звезды появился короткий ролик, на котором знаменитость лежит в кровати. Теперь вместо любимого мужчины артистка спит с игрушечным медведем бежевого цвета. Звезда обняла на камеру милое "животное", будто бы оно представляет утешение для ее раненого сердца, и отвернула свое лицо в сторону.
Напомним, поющая телеведущая объявила о расставании с Давидом Манукяном 22 января в своем инстаграм-канале. Сначала артистка отказывалась делиться в Сети подробностями разрыва, но в конце концов сделала ряд провокационных заявлений относительно бывшего избранника. Ольга Бузова эмоционально упрекнула Давида Манукяна в том, что он изменял ей, а также поднимал на нее руку.
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