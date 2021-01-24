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Шоу-бизнес Бузову заприметили в постели с

Бузову заприметили в постели с "животным" после расставания с Манукяном

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поп-дива быстро нашла замену своему экс-возлюбленному Давиду Манукяну. Теперь по ночам она обнимает не его.

К разрыву Ольги Бузовой и Давида Манукяна россияне относятся по-разному. Одни считают, что между артистами был заключен пиар-контракт, другие – пытаются понять, почему после свадебного обряда на Мальдивах партнеры разошлись с жутким скандалом. Поклонники звезды следят за происходящим в "Инстаграм" и поддерживают расстроенную Ольгу в стрессовой ситуации. Сейчас Бузова демонстрирует в личном блоге преимущественно рабочие моменты, а другого бойфренда назло Давиду Манукяну пока не нашла.

Недавно в инстаграм-истории звезды появился короткий ролик, на котором знаменитость лежит в кровати. Теперь вместо любимого мужчины артистка спит с игрушечным медведем бежевого цвета. Звезда обняла на камеру милое "животное", будто бы оно представляет утешение для ее раненого сердца, и отвернула свое лицо в сторону.

Напомним, поющая телеведущая объявила о расставании с Давидом Манукяном 22 января в своем инстаграм-канале. Сначала артистка отказывалась делиться в Сети подробностями разрыва, но в конце концов сделала ряд провокационных заявлений относительно бывшего избранника. Ольга Бузова эмоционально упрекнула Давида Манукяна в том, что он изменял ей, а также поднимал на нее руку.

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Автор:
24 января 2021, 17:21
Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Дебилка все время спит с игрушками,зачем сейчас заострять внимание на этом? Что началось ,Бузова уже горюет ,что нет "тирана" Дави? Ну и тупая она То выдает столько гов.. про Дави,что бьет, плюет, спит с проститутками, правда может она имела ввиду себя? теперь начнутся слезы,сопли, нытье и ещё наплачет подписчиков ,дурачков малолеток,что любят вот такие сериалы ,такая цель и была у истерички А потом кто же её спящую снимает? ВСЁ тухлая показуха , игра на публику Вот теперь понятно,что сценарий на все есть Хочет пробить слезу ,но вранье так и прет
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