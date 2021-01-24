Какой ужас: врачи спасают экстренно госпитализированного любовника Бузовой

На бедного Макара все шишки падают – гласит русская пословица. Справедливость ее можно оценить по случившему с Давидом Манукян, более известному как DAVA



Всю минувшую неделю поклонники обсуждали разрыв Давида Манукяня с Ольгой Бузовой. Все спорили, кто виноват и почему красивая пара распалась.

И вот новое несчастье. Сегодня во время репетиции шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия" Дава упал серьезно повредил руку.

У артиста вылетело плечо из сустава, его экстренно доставили в травмпункт и оказали первую помощь. Врачи пока не знают, сможет ли у руке вернуться работоспособность, не останется ли увечье...

Сейчас медики делают все возможное, чтобы вернуть певцу работоспособность. А выйдет ли он на танцевальный паркет в паре с Дарьей Палей и продолжит ли участие в популярно телешоу, станет известно в очередном выпуске "Танцев" в эфире телеканала "Россия".

Как известно, травмы часто сопровождают интенсивные тренировки при подготовке номеров. Так, в прошлом сезоне "Танцев со звtздами", Лена Летучая была вынуждена покинуть шоу из-за повреждения ребра, а Екатерина Варнава танцевала с серьtзным растяжением связок и даже дошла до финала.