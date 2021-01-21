Не могла дышать: Риту Дакоту с приступом госпитализировали и экстренно подключили к капельнце

Рита Дакота полетела на Бали вместе с возлюбленным Федором Белогаем и трехлетней дочкой от певца Влада Соколовского. Все шло хорошо, но неожиданно певица резко почувствовала себя плохо и оказалась в больнице под капельницей.
Рита Дакота опубликовала в своем "Инстаграм" видео с больничной койки и рассказала о произошедшем. Как выяснилось, у нее ужасно заболел живот. Острую боль ничем не получалось купировать, и певица решила обратиться к врачу. Звезда вспоминает, что у нее все потемнело в глазах и стали неметь конечности. Такую сильную боль в животе она пережила впервые. На какое-то время Дакота даже подумала, что может умереть.
"Я не могла дышать, не могла двигаться", – рассказала Рита Дакота.
Сейчас артистку обследуют в местной клинике. Пока врачи не дают никаких прогнозов. Что именно случилось с Дакотой, тоже пока не известно.
Как известно, летом прошлого года Рита переболела коронавирусом. Тогда ей делали противотромбные уколы и тоже ставили капельницы.
Популярные темы форума
Поломана психика
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
Стала встречаться с бездомным
А вы страдаете авторитаризмом?
Взяли племянника на воспитание.
Битва мегер
Новым девам сюда
Со мной флиртует женатый
Я люблю хачей!