"Черный день": Шатунов потерпел поражение в борьбе с Разиным

Вот уже несколько лет тянется судебное разбирательство Андрея Разина с Юрием Шатуновым. Артисты никак не могут поделить хиты и название группы "Ласковый май".

Накануне в личном блоге продюсер сообщил, что 13 января арбитражный апелляционный суд отказал директору Юрия Шатунова в вынесении частного определения. Также продюсер заявил, что Палата по патентам в тот же день не согласилась зарегистрировать товарный знак "Ласковый май" в пользу исполнителя хита "Белые розы". "Черный день для директора Юры Шатунова. Они полностью проиграли, причем дважды за один день", – торжественно заявил .

Таким образом оказалось, что музыкант потерпел поражение в борьбе с Андреем Разиным. Он уже несколько лет борется за то, исполнять хиты, принадлежащие группе.

Напомним, все началось с того, что в 2016 году продюсер продал права на 27 песен. Звукозаписывающая компания приобрела композиции за сумму порядка миллиона долларов. Однако для того, чтобы зарабатывать на музыке, договор должны были подписать все участники "Ласкового мая". Юрий Шатунов оказался.

Два года назад Андрей Разин заявил, что бывший солист коллектива не должен исполнять хиты "Белые розы", "Седая ночь" и другие, так как у него нет на это прав. Артист же отметил, что имеет весь комплект документов на музыку. В итоге спор затянулся, и разбирательство продолжилось в суде.