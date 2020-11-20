Отсудивший у Шатунова песни "Ласкового мая" Разин угрожал певцу тюрьмой по телефону

Адвокат Кузнецова рассказал, что в отношении Разина и его сотрудников уже возбуждено уголовное дело. Сергей Васильев утверждает, что именно Сергей Кузнецов является исключительным автором песен, и так будет всегда, потому что даже после смерти "авторские права не отчуждаются", поэтому Кузнецов "подал заявление, сообщив о преступлении". Он уверен: права были просто-напросто похищены Разиным и его помощниками.
В данный момент их доказательством является копия неизвестного договора 1992 года. Поэт убежден, что договор – чистой воды фальсификация, так как он никогда не подписывал ничего подобного. Андрей Разин утверждает, что в подлинности договора сомнений нет, однако оригинал был украден, поэтому ему приходить прикладывать к делу лишь копию.
Напомним, в связи с судебным разбирательством РАО перестало перечислять Кузнецову авторские гонорары. Чтобы восстановить справедливость, он обратился в правоохранительные органы. Сергей рассказал, что сейчас живет очень непросто, финансово ему помогает Юрий Шатунов. По его словам, песен было украдено много, и главный вопрос вовсе в деньгах, а в справедливости.
По словам Сергея Кузнецова, Разин позвонил директору Шатунова Аркадию Кудряшову еще до оглашения решения суда. Он предложил заключить перемирие. Однако позднее начал снова присылать угрозы в адрес коллег. Сообщение Андрея Разина начиналось со слов: "Хватит кормить идиотов!" – и заканчивалось угрозами про опись имущества и тюремный срок Шатунова.
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