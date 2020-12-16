"Залезаю под стол": беременная Топурия рассказала о причудах

Как оказалось, певица впервые за 15 лет встретит этот праздник дома. По словам артистки, у нее есть определенные традиции, связанные с торжеством. Так как солистка группы A`Studio грузинка, у нее обязательно на столе стоят угощения – гозинаки, сациви. Также Кети Топурия поделилась, что у нее присутствует и собственный ритуал.
"Когда начинается бой курантов, я залезаю под стол и сижу ровно до полуночи, в этот момент загадываю желание", – заявила артистка. По словам звезды, каждый год желание действительно сбывается.
Кети Топурия рассказала подробности своей свадьбы. Как оказалось, изначально пара не планировала торжество – все вышло довольно спонтанно. Артистка отметила, что ей пришлось сшить платье, так как ни в какие вещи она уже не влезала из-за растущего живота.
"Посмотрела на себя и подумала: "Выгляжу так празднично – надо уже и друзей позвать!" – поделилась солистка A`Studio.
Пышное торжество звезда тоже планирует, но уже после окончания эпопеи с коронавирусом. Правда, по словам Кети Топурия, загадывать сейчас что-то очень сложно.
Певица рассказала, как познакомилась с мужем Львом Деньговым. Как оказалось, группа выступала у него на юбилее, а затем предприниматель зашел в гримерку поздороваться с артистами. "И вот как он зашел, так и не вышел", – отметила Кети Топурия.
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