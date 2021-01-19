Смущает мальчиков: Дакота ввязалась в скандал из-за отсутствия лифчика

Певица Рита Дакота вместе с новым возлюбленным и дочерью отдыхает на Бали. Чтобы улететь в райское место, компании пришлось жертвовать Новым годом и добираться до места назначения в условиях закрытых границ.
На днях стало известно, что Рита угодила в скандал на пляже. Все произошло из-за того, что певица не одела свою дочь, а это не понравилось окружающим.
Какая-то девушка подошла к звезде и отчитала ее за то, что ее трехлетняя дочь Мия своим голым телом якобы смущает взрослых мальчиков. Рита Дакота была в шоке от такого хамства. А дело все было в том, что маленькая девочка бегала по пляжу в одних трусиках. Очевидно, что бюстгальтер малышке надевать еще не на что!
"Мие 3 года, и часть ее купальников "без верха": просто плавочки милые, а лифа для трехлетки не предусмотрено в этих моделях", – негодовала певица.
После неадекватного выпала в адрес ее семьи Рита Дакота приняла решение удалиться. Однако неприятный осадок все же остался. Проблемой она поделилась с подписчиками.
Ранее "Дни.ру" писали, что Рита Дакота убежала от балийских пограничников.
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