Стало известно о тайном желании Началовой

Новость о том, что после смерти у Юлии Началовой родился ребенок, стала шоком для поклонников и родных звезды. Журналист Денис Сорокин, который дружил со знаменитостью, заявил, что она всегда мечтала о большой семье.

Как отметил товарищ, певица действительно говорила о втором ребенке и много раз предпринимала попытки стать матерью. По его словам, девушка часто упоминала о том, что обожает дочь Верочку и хочет еще одного ребенка, так как именно в материнстве видит смысл своей жизни.

К сожалению, состояние здоровья не позволило Юлии Началовой осуществить задуманное. "Сильно переживала из-за этого, у нее были депрессии", – говорит Денис Сорокин. Журналист вспомнил, что как-то раз они встретились на вечеринке, артистка подсела к нему за столик и расплакалась. Она заявила, что очень хотела детей от Александра Фролова. "Видимо, Бог не дал, потому что видел, каким он окажется в итоге!" – сказала тогда певица.

Денис Сорокин считает, что слухи о ребенке, рожденном из замороженной яйцеклетки Юлии Началовой, – полный бред. Журналист отметил, что чисто теоретически артистка могла заморозить свой биоматериал, но вряд ли кто-то бы дал Вячеславу Кудря воспользоваться им после ее кончины.

Друг уверен, что информация о том, что родители певицы видятся с новорожденным, – вранье. "Они занимаются воспитанием исключительно Верочки", – заявил журналист. Он также добавил, что очень рад, если Кудря стал отцом ребенка какой-нибудь другой женщины.

"Можно только поздравить", – отметил Сорокин.