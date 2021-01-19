От замороженной яйцеклетки Юли: родителей Началовой поздравляют с рождением внука

31 января Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. Первый канал по случаю этой даты три вечера подряд будет показывать биографический фильм о певице. Но, судя по последним событиям, нас ждет и несколько ток-шоу. Оказалось, уже после кончины артистки у нее родился сыночек.

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