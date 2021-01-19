"Очень стыдно за Ольгу": нищенствующая звезда "Дома-2" распекла Бузову за тщеславие

Роман Тертишный, более известный как Май Абрикосов, в личном блоге высказался по поводу ситуации с Ольгой Бузовой в аэропорту. В воскресенье рейс артистки перенаправили в Шереметьево, так как Внуково закрыли для посадки. В своем инстаграм-аккаунте поющая телеведущая выразила недовольство по этому поводу в довольно жесткой форме.

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