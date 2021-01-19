"Очень стыдно за Ольгу": нищенствующая звезда "Дома-2" распекла Бузову за тщеславие

При этом во Внуково артистку должны были встретить фанаты, которые собрались перед выходом с посадки, развернув плакаты. Май Абрикосов считает, что артистка хотела искупаться в лучах славы мировой прессы, которая собралась в том же аэропорту, так как все готовилась встречать оппозиционера и блогера Алексея Навального.
"Не получилось у Оли позировать мировым СМИ под песни своих фанатов о "мире других мужчин. Таймс и Гардиан не напишут про рашн поп стар?! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – уверена звезда "Дома-2".
Как отметил Май Абрикосов, ему неловко за свою бывшую коллегу по реалити-шоу. "Мне как обывателю со стороны очень стыдно за Ольгу Бузову", – поделился молодой человек. Бывший участник телестройки уверен, что артистка зависима от "желтушной" славы, так как много лет провела в стенах скандального проекта. Он считает, что девушке пора перестать хайпиться и проявить личные таланты.
"Это все тщеславие и алчность. Оля давно уже не по тому пути идет", "Такой позор. Я была о ней лучшего мнения", "Уже ее "слава" идет на нет, придется ей приземлиться! Надеемся посадка будет мягкой", – считают подписчики блогера.
Напомним, недавно другой участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев рассказал, что Май Абрикосов после ухода с проекта нищенствует "в бабкином доме". По мнению знаменитости, парню стоит знать свое место и "не наезжать" на людей, которые не вылезают со съемок.
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