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"Два шара на ниточке": 51-летняя Бледанс заговорила о пластике груди

Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Недавно пластический хирург Мадина Байрамукова рассмотрела одну из последних фотографий Эвелины Бледанс в купальнике и сделала неутешительные выводы. По словам специалиста, у артистки начался птоз молочных желез и ей срочно нужна пластическая операция.
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Знаменитость негативно восприняла слова эксперта, заявив, что подобные высказывания как минимум некорректны. Как отметила звезда, она не просила хирурга о консультации. По словам артистки, у человека, который позволяет себе публично обсуждать внешность других, напрочь отсутствует воспитание.

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Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Эвелина Бледанс добавила, что обычно не обращает внимания на такие заявления, так как это выше ее достоинства. Звезда отметила, что не собирается повторно ложиться под нож хирурга и исправлять работу предыдущего врача. "Изначально это была история, чтобы грудь смотрелась естественно, а не два шара, которые болтаются на ниточке", – подчеркнула актриса.

Также знаменитость добавила, что прекрасно понимает, к чему клонит пластический хирург, сделавший столь громкое заявление. Она уверена, что врач хочет, чтобы артистка пришла к ней для исправления формы груди, но такой номер не пройдет. Эвелина Бледанс добавила, что ее и ее мужчину полностью устраивает тот бюст, который есть сейчас.

Напомним, артистка решилась на маммопластику после рождения младшего сына Семы. Актриса хотела вернуть груди былую упругость, так как после кормления ее не устраивал внешний вид молочных желез.

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Автор: 18 января 2021, 19:31 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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