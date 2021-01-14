"Мои родичи": Киркоров искупался со свиньями

Кристина Орбакайте опубликовала в "Инстаграм" видео, на котором запечатлен Филипп Киркоров с поросенком в руках, стоя по колено в воде. Народный артист поймал животное, которое беззаботно плавало в Карибском море. Дочь Аллы Пугачевой, напротив, не стала брать свинью на руки.
Киркоров и Орбакайте не смогли скрыть восторга при виде поросят. "Свинки – мои родичи", – пошутила исполнительница хита "Перелетная птица". Филипп же вспомнил о популярном мультсериале: "Свинка Пеппа!".
Взяв свинью, поп-король начал трясти ее. Кто-то из находящихся рядом людей заметил, что животному такое отношение не нравится. Что делали Кристина и Филипп на берегу Карибского моря в дальнейшем, неизвестно.
Стоит отметить, что пиг-бич – весьма популярное место. Его всегда спешат посетить туристы. Эта территория населена обычными свиньями, которые, не боясь людей, свободно прогуливаются и клянчат еду у прохожих.
Напомним, ранее Филипп Киркоров вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином прилетел к Кристине Орбакайте в Майами. Там дочь Аллы Пугачевой живет с дочерью Клавдией и супругом Михаилом Земцовым уже долгое время.
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