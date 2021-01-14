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"Мои родичи": Киркоров искупался со свиньями

Филипп Киркоров. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров вместе с Кристиной Орбакайте отправился на Багамские острова. Артисты публикуют фото и видео с отдыха. Некоторые кадры насмешили поклонников.
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Кристина Орбакайте опубликовала в "Инстаграм" видео, на котором запечатлен Филипп Киркоров с поросенком в руках, стоя по колено в воде. Народный артист поймал животное, которое беззаботно плавало в Карибском море. Дочь Аллы Пугачевой, напротив, не стала брать свинью на руки.

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Киркоров и Орбакайте не смогли скрыть восторга при виде поросят. "Свинки – мои родичи", – пошутила исполнительница хита "Перелетная птица". Филипп же вспомнил о популярном мультсериале: "Свинка Пеппа!".

Взяв свинью, поп-король начал трясти ее. Кто-то из находящихся рядом людей заметил, что животному такое отношение не нравится. Что делали Кристина и Филипп на берегу Карибского моря в дальнейшем, неизвестно.

Стоит отметить, что пиг-бич – весьма популярное место. Его всегда спешат посетить туристы. Эта территория населена обычными свиньями, которые, не боясь людей, свободно прогуливаются и клянчат еду у прохожих.

Напомним, ранее Филипп Киркоров вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином прилетел к Кристине Орбакайте в Майами. Там дочь Аллы Пугачевой живет с дочерью Клавдией и супругом Михаилом Земцовым уже долгое время.

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Автор: 14 января 2021, 12:38 Источник: Instagram
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Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Этот петух в перьях, прикидывающий болгарином, уже <цензура> всех. А на самом деле по национальности еврей-армянин. Его папшка Бедрос Пилибос Крикорян изменил фамилию на первом курсе музыкального училища на Киркоров. Дед был сапожником. Мать Виктория манион-еврейка. Когда родился Филька, непопулярно было писать"еврей", написали за бабки "болгарин". Так еврей-армянин Филька стал болгарином.
Сергей.
Ответить
Ну да,недалеко ушёл от этих животных.
1

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