"Когда смотрю на Олю, начинаю ценить деревенских девчонок": Бузову раскатали за скандальное видео из "Макдональдса"

Пару дней назад на канале Давы вышло новое видео "24 часа говорю девушке ДА" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред). "Просто представьте я 24 часа говорю девушке ДА! Получился просто офигенный челлендж, море эмоций и переживаний!" – подписал ролик исполнитель. Многие поклонники оценили творчество пары, однако нашлись и ярые критики.

Армию негативных комментаторов возглавил популярный блогер Приятный Ильдар. На своем канале он опубликовал 35-и минутное видео, в котором смотрит и резко комментирует поведение возлюбленных во время челленджа. Он сходу предложил назвать видео "24 часа я – каблук". "Все время я каблук. Я с Ольгой Бузовой ради популярности, и я каблук", – высказался он. Блогер язвительно отметил, что Манукян, очевидно, все время должен говорить Бузовой "да", потому что иначе у них просто не будет отношений.

В начале видео избранник Ольги говорит, что поклонники часто просили их снять такой ролик. "У меня вопрос, а кто просил? Когда тебе нужно повторить какой-то популярный челлендж, но для того, чтобы не выглядеть глупо, ты говоришь "вы меня просили"", – сказал Ильдар. Он также отметил, что единственное, о чем он попросил бы Даву – удалить все песни из iTunes.

"Глядя на Олю Бузову, мне кажется, что у неё сейчас начнёт отваливаться кожа, там столько тоналки. Оля, ты же богатая, вколи себе филлеры, ботокс…Или это уже все есть, и даже косметика практически не помогает?" – иронично спросил блогер. Он отметил, что монтажеры используют специальный фильтр, чтобы кожа артистов казалась гладкой.

Ильдар также посчитал, что пара слишком явно проявляет свои чувства на публике. "Какой-то рандомный человек нажимает на ролик, видит, как вы там сосетесь и ест в это время. Вы хотите, чтобы он обрыгался?" – прокомментировал он. Блогер рассказал, что испытывает чувство стыда все время просмотра. "Нам почему-то показывают, как два старых человека сюсюкаются между собой. Я не хочу, это больно", – поделился Ильдар. Он также отметил, что ему совершенно непонятна целевая аудитория Давы. "Для детей есть Влад Бумага, а это для кого?", – пошутил он.

Первым желанием Ольги Бузовой стал завтрак в "Макдональдс". Однако, когда пара подъехала к заведению, звезда вдруг захотела завтрак в постель. "Оле без таблеток плохо, вы видите, у неё расстройство личности, она сама не понимает, что хочет, каждую минуту меняет решение", – высказался блогер. Далее его ждало еще более сильное разочарование: возлюбленные сделали небольшой заказ и сели есть. "Мы просто смотрим, как Оля Бузова и Дава пытаются быть простыми людьми на протяжении 20 минут. У вас у обоих денег до жопы. В чем смысл этого ролика? Дава сводил девушку в "Макдональдс"?" – по мнению блогера, было бы здорово, если бы артисты скупили всю еду и раздали людям, либо предложили бы оплатить всем обед. "А тут просто Оля Бузова пришла пожрать картошку, вау", – сказал он.

Далее дива попросила молодого человека отписаться от всех девушек в "Инстаграм". "Оля, проси просто выйти замуж. Она походу Тарасова также уговаривал жениться, хотя мы все знаем, чем это закончилось", – посмеялся Ильдар.

Третьим желанием стало избавление от компьютера, на котором Давид играет в надоевшую Ольге игру. "Почему она решает? Ну, нравится тебе играть, нравится социальные ролики снимать, плохие песни писать – это твоё дело. Оля, не играй с огнём, Тарасов ушёл, этот тоже может уйти", – продолжал иронизировать блогер. К слову, он убежден, что недорогой компьютер, показанный в видео и отданный первому человеку около подъезда, не является собственностью пары.

Видео завершается поездкой возлюбленных на "Ладе" до "ЦУМа" и покупкой дорогой одежды для Бузовой. "Мне интересно, они подарки друг другу без камер дарят? А что у них остаётся за кадром, есть что-то вообще или нет? Когда смотрю на Ольгу Бузову, начинаю ценить деревенских девчонок", – высказался Приятный Ильдар. Звезда в шутку говорит Даве, что последнее желание – предложение. Он якобы смущается. "Я не хочу, Оля, я хочу ещё немного похайпить и потом расстаться", – комментирует блогер. "Снимайте больше видео, у меня будет больше работы", – завершил ролик Ильдар.

