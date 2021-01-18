"Был удар": возлюбленный Бузовой рассказал о потере

Давид Манукян и Карина Кросс вместе начинали строить карьеру. Их видео в "Инстаграм" имели большой успех, но вскоре случился разлад, в причинах которого долгое время пытались разобраться поклонники. Артист, наконец, раскрыл все карты.

Исполнитель утверждает, что с благодарностью вспоминает их сотрудничество. Он рассказал, что изначально просто платил Карине сто тысяч рублей за контент. "Не скрываю, что я эгоист. Хотел сконцентрироваться только на себе. Мы долгое время снимали, у меня шел рост, я обошел Карину", – поделился Дава. По его словам, позднее девушка поняла, что нужно идти за ним. "Я Карине благодарен, она хороший друг, просто я не очень хороший", – признался рэпер.

Позднее коллеги перестали создавать совместные вайны, появились слухи о серьезном конфликте. Злые языки говорили, что Манукян использовал партнершу ради собственной выгоды, а затем просто избавился от нее. Артист отрицает такое положение дел.

По его словам, расставание давалось ему тяжело. "Я долго был в депрессии, когда мы перестали снимать с Кариной. Три-четыре месяца у меня не было никакого контента. Я потерял друга. Это был удар на тот момент", – подчеркнул он. Избранник Ольги Бузовой отказался вдаваться в подробности неприятной истории.

Давид Манукян сообщил, что в конце прошлого года случайно встретил Карину Кросс. Он попытался поговорить с ней после долгой разлуки. "Я поворачиваю голову, вижу, что это Карина. Она смотрит на меня. Мы просто начали смеяться", – прокомментировал он. "Понимаю, что она девочка, что она обиделась. Были там свои моменты, про которые, возможно, мы когда-нибудь поговорим с ней", – закончил музыкант.

