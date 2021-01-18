СМИ: Бузова готовится стать матерью

К круглой дате Ольга смогла добиться многого: она попробовала себя в роли участницы различных проектов, телеведущей, ресторатора, певицы. В прошлом году артистка даже примерила на себя образ фигуристки. Наконец, наладилась и личная жизнь Бузовой, а количество поклонников со временем только выросло.
Известно, что после скандального развода с Дмитрием Тарасовым исполнительница долгое время не могла встретить достойного человека. Много раз она упоминала, что хочет построить семью и родить ребенка. Теперь звезде припомнили и другое высказывание. В одном из интервью она заявила, что готова взять наследника из детского дома, если не родит сама к 35 годам.
Теперь сообщается, что, по слухам, Ольга Бузова и ее избранник Давид Манукян планируют в ближайшее время серьезно подойти к вопросу усыновления малыша. Комментариев от самих артистов пока не последовало, но поклонники уже мечтают увидеть долгожданную новость о пополнении.
Однако пока утверждать что-то рано. Напомним, не так давно появилась новость о свадьбе пары. Фанаты радовались за возлюбленных, а злые языки утверждали, что событие – очередной пиар-ход предусмотрительной певицы. Оказалось, мероприятие не носило юридического характера, а было просто нестандартным способом романтично провести время вместе. Официально брак пары пока зарегистрирован не был.
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