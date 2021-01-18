Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Понедельник
18 января
Лента новостей
13:58
Тимберлейк обнародовал имя и пол ребенка
13:56
"Истязаю мужа": Самойлова сделала признание после мольбы Джигана к Тимати
13:48
Секрет раскрыт: как худеют звезды "Великолепного века" Мерьем Узерли и Нур Феттахоглу
13:36
Возлюбленный Бузовой упал на колени перед другой женщиной
13:32
Китай поддержал Россию в вопросе выхода из Договора по открытому небу с США
13:23
"Я прошла через унижения и предательство": Волочкова в юбилей о гей-скандалах, блате и миллионах в балете
13:18
Хотела быть рядом: замужняя Пугачева разревелась от любви к композитору
13:03
"С папой ехать надо было": Собчак затравили из-за посиневшего от холода сына
13:01
Аналитик Усов назвал выгоду России от политического кризиса в Белоруссии
12:55
В Дмитрове пьяный преступник откусил полицейскому половину уха
12:53
Экономист Селянин: В феврале 2021 года Россию захлестнет волна банкротств
12:52
"Без диет и грусти": сильно похудевшая Долина шокировала народ осиной талией
12:45
В Германии произошла вспышка нового неизвестного штамма коронавируса
12:44
Актриса сериала "Грозный" обвинила известного режиссера в изнасиловании
12:21
"Похоже, анорексия": Гагарина выставила пятую точку на всеобщее обозрение
12:13
СМИ: Бузова готовится стать матерью
12:12
Проезд в метро Москвы можно будет оплатить с помощью лица
11:53
Актриса Ирина Соколова: Кричали: "Выбросите ребенка, он мертвый"
11:50
Адвокат матери Числова обвинила племянницу артиста в мошенничестве с наследством
11:50
Синоптики назвали сроки потепления в столичном регионе
11:26
Эксперт Неменский: Байден не оправдает надежд украинских властей
11:25
"Ералашем" будет управлять дух Грачевского: обнародованы перспективы развития киножурнала
11:22
Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 22,8 тысячи
11:15
Сменивший имидж Матвеев шокировал откровением: Брили острой консервной банкой
11:09
Отметившая 99-летие американская актриса поделилась секретом долгой жизни
11:05
Эксперт Романчук сообщил о растущих долгах Белоруссии перед Россией: Уязвимое положение
11:01
Барабанил по попе: номер Екатерины Гусевой в "Танцах со звездами" шокировал вульгарностью
10:45
"Был удар": возлюбленный Бузовой рассказал о потере
10:29
Сын рискует лишиться имущества после смерти Грачевского
10:18
В России началась массовая вакцинация от COVID-19
10:12
"Порезали так, как было выгодно": воспевающее Пугачеву шоу уличили в обмане
10:03
В России ответили на слова Шредера о причинах присоединения Крыма: Забывает о главном
09:55
"Не появилось ни одной звезды": Создатель сообщил о будущем скандального реалити-шоу "Дом-2"
09:41
"Мне стало реально страшно": Бузова возмущена происшествием в аэропорту с Навальным
09:40
Жди беды: колдун Бесов прямо у гроба предупредил молодую вдову Грачевского о скорой смерти
09:22
Кощунство: Волочкова оголилась перед ликом христианского святого
09:05
Захарова жестко ответила на призывы из США освободить Навального
08:49
"Не давали снимать "Ералаш": Садальский сделал громкое заявление после прощания с Грачевским
08:41
"Если довести, может и кулаком": Брежнева откровенно о проблемах в браке с Меладзе
06:17
Сябитова вылила ушат грязи на кумира молодежи
04:13
"Могла со шрамом остаться": Решетова серьезно повредила лицо
02:14
"У нас контракт, успокойтесь": Манукян поставил точку в слухах о пиар-романе с Бузовой
00:34
Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 января 2021 года
22:06
Показавшая подросших дочерей Хилькевич спровоцировала горячие споры
21:04
Сотрудники полиции задержали Навального в аэропорту Шереметьево
20:33
Сенатор Пушков: Байден задействует Украину как один из козырей против России
20:09
"Всюду была кровь": Знаменитая певица пережила выкидыш во время выступления
17:51
"Пропал сон, аппетит": с бывшей женой после смерти Грачевского творится неладное
17:46
Костенко лишилась престижной работы
17:45
Разъяренная Тюльпанова набросилась на людей после слухов о свадьбе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галкин заткнул за пояс выскочку Бузову
"Такая озорная": молодая жена Петросяна сняла одежду на морозе
"Почему нас, элиту, угнетают?": Собчак обвинили в нарушении закона из-за скандального видео
Тихановская просит ЕС признать ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями
Политолог Марголин предрек уголовные дела против белорусских силовиков: Лукашенко не прикроет
Грибулина выступила с речью о разделе имущества покойного Грачевского
Шоу-бизнес
СМИ: Бузова готовится стать матерью

СМИ: Бузова готовится стать матерью

Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Через два дня Ольга Бузова отметит свой 35-ый день рождения. Подробности планов дивы на 20 января пока неизвестны, однако некоторые СМИ уже начали выдвигать версии того, что случится после.
прочитано 810 раз

К круглой дате Ольга смогла добиться многого: она попробовала себя в роли участницы различных проектов, телеведущей, ресторатора, певицы. В прошлом году артистка даже примерила на себя образ фигуристки. Наконец, наладилась и личная жизнь Бузовой, а количество поклонников со временем только выросло.

ПО ТЕМЕ

"Был удар": возлюбленный Бузовой рассказал о потере

"Мне стало реально страшно": Бузова возмущена происшествием в аэропорту с Навальным

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Известно, что после скандального развода с Дмитрием Тарасовым исполнительница долгое время не могла встретить достойного человека. Много раз она упоминала, что хочет построить семью и родить ребенка. Теперь звезде припомнили и другое высказывание. В одном из интервью она заявила, что готова взять наследника из детского дома, если не родит сама к 35 годам.

Теперь сообщается, что, по слухам, Ольга Бузова и ее избранник Давид Манукян планируют в ближайшее время серьезно подойти к вопросу усыновления малыша. Комментариев от самих артистов пока не последовало, но поклонники уже мечтают увидеть долгожданную новость о пополнении.

Однако пока утверждать что-то рано. Напомним, не так давно появилась новость о свадьбе пары. Фанаты радовались за возлюбленных, а злые языки утверждали, что событие – очередной пиар-ход предусмотрительной певицы. Оказалось, мероприятие не носило юридического характера, а было просто нестандартным способом романтично провести время вместе. Официально брак пары пока зарегистрирован не был.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 18 января 2021, 12:13 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
<цензура>-<цензура>-<цензура>
Пошлость и бредятина.
Бузова - моральный урод. Достигла она чего-то? Везде провал.
ГОСТ
Ответить
Для Бузовой бог- это деньги
Поэтому и вся ее жизнь будет только на камеру, а правду никто неузнает, ещё та продуманка
Гость
Ответить
Буквально на всем пиар. Какие дети ей и якобы мужу? Ужасная пара.
Гость
Ответить
НУ,наконец Бузова всем рассказала, подтвердила,что родить не может,поэтому то и собирается взять ребенка из ДД ,но опять попахивает пиаром,зачем так громко, все делать? Можно хотя бы такие вещи ОЧЕНЬ СВОИ ,БЛИЗКИЕ только двоим, Бузовой и Дави,знать об этом Но эти два пиарщика не могут,даже в таком святом вопросе ,как ребенок ХОТЬ здесь промолчать КОНЕЧНО НЕТ Они вначале должны накрутить себе поклонников,но это пахнет пошлостью и говорит об отвратном характере двух идиотов ,у которых святого нет вообще Надо так найти друг друга ,два мерзких типа
1

Популярные темы форума

Политика

Эксперт Романчук сообщил о растущих долгах Белоруссии перед Россией: Уязвимое положение
В России ответили на слова Шредера о причинах присоединения Крыма: Забывает о главном
Захарова жестко ответила на призывы из США освободить Навального
Приход Байдена к власти подталкивает Лукашенко к интеграции с Россией – аналитик Абзалов

Шоу-бизнес

"Не появилось ни одной звезды": Создатель сообщил о будущем скандального реалити-шоу "Дом-2"
"Мне стало реально страшно": Бузова возмущена происшествием в аэропорту с Навальным
Жди беды: колдун Бесов прямо у гроба предупредил молодую вдову Грачевского о скорой смерти
Кощунство: Волочкова оголилась перед ликом христианского святого

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Ералашем" будет управлять дух Грачевского: обнародованы перспективы развития киножурнала

Режиссер оставил после себя план
Шоу-бизнес

"Похоже, анорексия": Гагарина выставила пятую точку на всеобщее обозрение

Фигура певицы приковала внимание

Шоу-бизнес

СМИ: Бузова готовится стать матерью

Певице скоро исполнится 35
Шоу-бизнес

Сменивший имидж Матвеев шокировал откровением: Брили острой консервной банкой

Актер сменил имидж

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+