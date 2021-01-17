Раввин читает поминальную молитву над гробом: Грачевского хоронят по еврейском обряду

В Московском Доме кино началась церемония прощания с художественным руководителем "Ералаша" Борисом Грачевским. Отдать последние почести ему пришли Владимир Вишневский, Ольга Кабо, Михаил Турецкий, Бедрос Киркоров. На траурной церемонии присутствует и корреспондент "Дни.ру".

Борису Грачевскому купили роскошный – за 250 тысяч – гроб из красного дерева с шелковой обивкой внутри. И хотя крышка его открыта, тело покойного лежит за герметичным стеклом – он умер от коронавирусной инфекции.

А возле гроба еврейскую поминальную молитву "Кадиш" читает раввин. В конце траурной церемонии всем присутствующим надлежит сказать: "Да утешит вас Всемогущий среди других, скорбящих по Сиону и Иерусалиму".

Дело в том что Борис Юрьевич никогда не скрывал своих иудейских корней. Поэтому главный раввин России Берл Лазар одним из первых принес соболезнования в связи с кончиной худрука детского киножурнала и назвал его "гордым евреем".

"Я – еврей с любой стороны, – признавался Грачевский. – Корни у меня витебские, клинцовские. Мама у меня Жарковская, а Грачевский я по папе. Так что куда ни плюнь – одни евреи.

Он очень всегда гордился корнями. "Мой дедушка по папиной линии, Макс (Мендель) Наумович был старостой ортодоксальной хасидской синагоги. Он соблюдал все законы, – признавался Грачевский. – Второго деда, по маминой линии, звали Лазарь Моисеевич. Он не был набожным, но на старости лет вдруг стал ходить в синагогу на Маросейке. Мы ходили на веселое празднование Симхат-Торы, мне это казалось очень интересным".

Напомним, на похоронах Иосифа Кобзона, "Кадиш" читал его сын Андрей, при этом присутствовали все раввины столицы. Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт тогда напомнил: "В России все тела опускаются в землю в гробах (в еврейской традиции принято хоронить тело без гроба), но все равно в саване и с закрытым лицом".