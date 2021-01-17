Загадочная участница шоу "Холостяк" рассказала об отношениях с Тимати

Вокруг нового "Холостяка" постоянно витают слухи. Вот и предполагаемая победительница скандального проекта заполучила общественное внимание. Модель Анастасия Вербовая только и успевает отмахиваться от назойливых комментаторов.
Пользователи социальных сетей убеждены, что именно она станет главной фавориткой Тимати. Напомним, все началось с концерта в ОАЭ, который посетил Тимур Юнусов. Знаменитость сопровождала красотка с формами. На кадрах с мероприятия отчетливо видно, как загадочная брюнетка прижимается к рэперу.
Сама же Анастасия опровергла все домыслы и ответила на негативную критику пользователей. Отметим, что Вербовая состоит в отношениях с другим мужчиной, который ничуть не похож на всеми известного музыканта.
"Я никакого отношения не имею ни к Тимати, ни к "Холостяку". Я просто оказалась в компании общих друзей, где попала в "сториз" к моему знакомому", – пояснила девушка.
Несмотря на заявление модели, подписчики добавили, что Анастасия вполне во вкусе певца – брюнетка, с длинными ногами и пышными формами. Модель даже чем-то напоминает экс-избранницу артиста Анастасию Решетову.
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