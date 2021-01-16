Галкин заткнул за пояс выскочку Бузову

Стали известны данные рейтинга "Ромир" на основе Affinity Index. Показатели демонстрируют не просто топ-инфлюенсеров, а тех публичных личностей, которым чаще других доверяют россияне. Удивительно, что Ольга Бузова растеряла авторитет среди поклонников и уступила лидирующую позицию мужу Примадонны.

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