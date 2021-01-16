Галкин заткнул за пояс выскочку Бузову

Отметим, что данные рейтинга доверия "Ромир" уже несколько лет подряд демонстрируют индекс влияния звезд на граждан как потребителей и покупателей рекламируемых товаров. Romir Trust Rating основан в декабре 2019 года на международном опыте Gallup International.
Согласно обновленной статистике, главным фаворитом мужской аудитории является Владимир Соловьев, а женской – Максим Галкин. Напомним, что еще осенью прошлого года представительницы прекрасного пола выказывали свое доверие телеведущей Ольге Бузовой. Похоже, что ее репутацию пошатнула романтическая связь с молодым блогером.
Исследование проводилось среди 2400 жителей городов с населением более 100 тысяч человек и в возрасте старше 14 лет. Респондентам был задан один лишь вопрос: "Кому из публичных личностей России Вы доверяете?".
Пользователям предлагалось назвать семь особо честных кумиров. Альтернативные варианты для ответов не озвучивались, выбор делался исходя из личных симпатий участников. Так Максим Галкин и завоевал главную позицию, а Ольга Бузова переместилась на третье место.
Даже скандалистка Ксения Собчак обогнала экс-ведущую телестройки "Дом-2". Напомним, что еще в прошлом году Бузова стала участницей скандала, связанного с ее личной жизнью. Поговаривали, что отношения Ольги и Давида были всего лишь рекламным ходом, подтвержденным договором о взаимном пиаре.
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