Бузова раздвинула грязные ноги во время неуклюжего падения с гамака

В своем "Инстаграм" Ольга Бузова показала бэкстейдж того, как она пытается сделать сексуальную фотографию. Получилось очень комично. Раскорячившись на гамаке, который был подвешен над океаном недалеко от берега, она попыталась принять красивую позу, но не удержалась и полетела лицом вниз, раздвинув ноги.
Подписчики заподозрили Ольгу Бузову в неискренности. Они посчитали, что ведущая специально сыграла свою нелепость и захотела создать смешное видео о себе. Некоторые поддержали теледиву, сказав, что они сами тоже не отличаются ловкостью.
"Видно, что наиграно. Интересно, когда это случайность, а не постановка"; "Оля, переигрываешь!"; "Я когда-то в лужу с грязью нырнула. Тут хоть приятный полет", – написали фолловеры.
Стоит отметить, что на одном из стоп-кадров видно, что Ольга Бузова взбирается на гамак с измазанной в песке ногой. Возможно, этот дубль был не первым, и она успела не раз вымазаться.
Ранее Ольга Бузова дала интервью, в котором рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время тренировок на шоу "Ледниковый период". Помимо стресса, большая нагрузка серьезно ударила по здоровью исполнительницы.
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