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Шоу-бизнес Молодящийся Пресняков рядом с родившей Подольской выглядит ее сыном

Молодящийся Пресняков рядом с родившей Подольской выглядит ее сыном

Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Наталья Подольская недавно стала мамой второй раз. На днях артистка показала, как ей удается возвращаться в прежнюю форму.

Несмотря на рождение ребенка, карьера певицы не стоит на месте. Она активно снимается в клипах, ходит на шоу и дает интервью. Перед родами она успела записать и выпуститьь новую песню, а на новый год снималась в праздничных телепрограммах.

Наталья Подольская поделилась с подписчиками своего "Инстаграм", что приводит свою фигуру в норму после родов с помощью плавания. Каждый день она занимается тренировками в воде. Она делает по 50 заплывов ежедневно.

Подписчики признали, что Наталья Подольская в прекрасной форме. Несмотря на то, что звезда очень самокритична, она действительно очень красива, что бы кто ни говорил. Хотя по признанию самой Подольской, на съемках ей приходится втягивать живот.

Ранее певица поздравила всех со Старым Новым годом и показала фото, на котором предстала вместе с мужем. Она была в широких брюках высокой посадки. Поклонники нашли неожиданное сходство.

"Наталья, Вы здесь очень похожи с Еленой Петровной, мамой Владимира", – отметила одна из подписчиц.

Муж Натальи Подольской певец Владимир Пресняков и впрямь рядом с женой выглядел очень молодо.

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Автор:
14 января 2021, 18:12
Источник: Инстаграм • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

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