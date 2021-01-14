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Прощания не будет: оскандалившуюся Дрожжину без посторонних похоронят на Кунцевском кладбище

Прощания не будет: оскандалившуюся Дрожжину без посторонних похоронят на Кунцевском кладбище

Фото: pixabay.com
Наталья Дрожжина снималась во многих культовых картинах – "Семнадцать мгновений весны", "Интердевочка". Но в последние месяцы об актрисе говорят только в связи со скандалом, который раздула семья Алексея Баталова. Наталью Георгиевну теперь многие считают мошенницей на доверии и аферисткой.
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Натальи Дрожжиной уже 72 года. Вся эта нашумевшая история с наследством Алексея Баталова не лучшим образом сказалась на здоровье артистки. По словам Дрожжиной, она уже продумала сценарий собственных похорон. Говорит, что смерти не боится, поскольку едва не умирала уже два раза – сердце останавливалось.

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"Не хочу никого видеть на своем прощании. Я хочу, чтобы меня поставили на ночь в церкви на Кунцевском кладбище. Тело в 17 часов завозится, а утром хоронят, – заявила Дрожжина Андрею Малахову в программе "Прямой эфир". – Утром пусть там же тихо и похоронят". На Кунцевском кладбище, где хочет покоится артистка, похоронены многие коллеги Дрожжиной по экрану – режиссеры Леонид Гайдай и Лев Кулиджанов, актеры Наталья Кустинская и Александр Кайдановский.

Ранее актер Виктор Сухоруков тоже заявил, что не хочет пышных похорон и традиционного гроба на сцене, а покоится хочет на родине в Орехово-Зуево. "На сцене гроб превращается в некую декорацию, – пояснил Сухоруков. – И актеры плохо играют реальность, потому что приходят проститься и не артисты. Кстати, для артистов цирка сценой является арена. Представьте себе гроб на арене... Ну, бред же!"

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Автор: 14 января 2021, 17:45
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Звезды рыдали на прощании с Валентином Гафтом

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