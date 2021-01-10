Бесстыжая Бузова вывалила грудь на фото

Звезда не раз признавалась, что создание контента для инстаграм-канала стало частью ее жизни. Поклонники знаменитости начинают переживать, все ли в порядке с девушкой, когда она долго не добавляет новые кадры в микроблог. Поэтому во время отдыха на Мальдивах со своим возлюбленным Ольга Бузова только и делает, что снимает фото и видео для своих подписчиков. Во время одной из привычных вечерних фотосессий произошла щекотливая ситуация – правая часть груди певицы выскочила из сарафана и попала в кадр.
Во время съемки босая и расслабленная Ольга Бузова облокотилась на деревянный столб рядом с мерцающей написью "Happy Aniversary" ("C годовщиной", – Прим. ред.). Из-за безмятежного состояния теледива даже не заметила, что глубокий вырез ее длинного сарафана съехал в сторону и привлек внимание фотографа.
Несмотря на риск подвергнуться острой критике, теледива разместила кадр в инстаграм-истории. Из-за низкого качества съемки и темного времени суток оплошность не повергла подписчиков личного блога звезды в шок. Некоторые даже решили, что поп-дива специально поделилась пикантным фото. Ситуацию сгладило и то, что длинные волосы Ольги Бузовой слегка прикрыли ее обнаженную грудь.
Популярные темы форума
Надо ли пороть детей, когда другие методы не помогают.
В Год Быка родилась Алла Пугачева.
Человек размножается как микроб
РСПэха затягивает меня в свои сети
Темная комната
Сын мечтает служить в израильской армии
МЧМ по хоккею. Россия-Канада 6 : 0, сухая!!!
Люблю иногда фантазировать о разном!
Муж изменяет
Дочь попала в плохую компанию.