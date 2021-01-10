Бесстыжая Бузова вывалила грудь на фото

Фееричная Ольга Бузова так сильно любит камеру, что едва выпускает из рук телефон. Когда бойфренд снимал теледиву во время курортного отдыха на Мальдивах, ее грудь предательски обнажилась.

Звезда не раз признавалась, что создание контента для инстаграм-канала стало частью ее жизни. Поклонники знаменитости начинают переживать, все ли в порядке с девушкой, когда она долго не добавляет новые кадры в микроблог. Поэтому во время отдыха на Мальдивах со своим возлюбленным Ольга Бузова только и делает, что снимает фото и видео для своих подписчиков. Во время одной из привычных вечерних фотосессий произошла щекотливая ситуация – правая часть груди певицы выскочила из сарафана и попала в кадр.

Во время съемки босая и расслабленная Ольга Бузова облокотилась на деревянный столб рядом с мерцающей написью "Happy Aniversary" ("C годовщиной", – Прим. ред.). Из-за безмятежного состояния теледива даже не заметила, что глубокий вырез ее длинного сарафана съехал в сторону и привлек внимание фотографа.

Несмотря на риск подвергнуться острой критике, теледива разместила кадр в инстаграм-истории. Из-за низкого качества съемки и темного времени суток оплошность не повергла подписчиков личного блога звезды в шок. Некоторые даже решили, что поп-дива специально поделилась пикантным фото. Ситуацию сгладило и то, что длинные волосы Ольги Бузовой слегка прикрыли ее обнаженную грудь.