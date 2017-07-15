Наталья Варвина скрывает возлюбленного
Варвина находится под большим впечатлением от Америки. Такой вывод можно сделать по многочисленным фото и видео в ее микроблоге. Очевидно, звезда "Дома-2" так вдохновлена поездкой, что у нее не хватает сил, чтобы вдаваться в подробности в подписях к снимкам. Наталья успела побывать на студии Warner Bros и на киностудии Universal Studios Hollywood.
"Хотелось поделиться с вами этими моментами. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. Парк Гарри Поттера находится на территории Universal Studios Hollywood в Лос-Анджелесе! Так что посетили сегодня все! Вы спрашиваете, где интереснее – однозначно на Universal studios Hollywood", – рассказала поклонникам девушка.
Подписчики звезды "Дома-2" благодарят Варвину за то, что та находит время делиться моментами своего путешествия: "Спасибо за такие классные сторис! Посмотрела все от начала до конца и будто бы там побывала тоже!", "Взахлеб смотрела сторис. Спасибо огромное, было познавательно", "Спасибо за твои сториз! Моя мечта полететь в Америку, но она пока неисполнима. Спасибо, что выделяешь время в своем отдыхе, и мы тоже можем посмотреть, что там, в США".
Напомним, в свое время Варвина не побрезговала увести из семьи продюсера телешоу Алексея Михайловского. После нескольких несостоявшихся любовных интрижек на проекте Наталья Варвина замахнулась на одного из основателей "Дома-2", и этот шаг увенчался успехом. Михайловский был женатым мужчиной с ребенком, но разве это остановило бы участницу столь скандального шоу? Еще будучи на проекте, она охмурила состоятельного мужчину. К слову, жена Алексея, Василина, была со-продюсером реалити-шоу. Выходит, увела чужого мужа прямо из под носа несчастной супруги. А потом еще вести себя стала заносчиво, показывая превосходство своего положения даже ведущим. За что Ксения Бородина отказалась общаться с блондинкой.
Наталья Рудова назвала наследницу актера богиней
Супруги даже заключили письменное соглашение
Роман прилетел на Сейшельские острова именно к Марине
Певица отхлестала наглеца букетом по лицу