Наталья Варвина скрывает возлюбленного

Наталья Варвина наслаждается красотами Калифорнии. Звезда "Дома-2" активно делится с подписчиками в Instagram подробностями путешествия . Только мужа на фото не видать. Судя по комментариям к постам, именно ему досталась немаловажная роль человека за кадром. Иначе, кто бы фотографировал Наталью на фоне столь завораживающих панорам?

Варвина находится под большим впечатлением от Америки. Такой вывод можно сделать по многочисленным фото и видео в ее микроблоге. Очевидно, звезда "Дома-2" так вдохновлена поездкой, что у нее не хватает сил, чтобы вдаваться в подробности в подписях к снимкам. Наталья успела побывать на студии Warner Bros и на киностудии Universal Studios Hollywood.

"Хотелось поделиться с вами этими моментами. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. Парк Гарри Поттера находится на территории Universal Studios Hollywood в Лос-Анджелесе! Так что посетили сегодня все! Вы спрашиваете, где интереснее – однозначно на Universal studios Hollywood", – рассказала поклонникам девушка.

Публикация от Наталья Варвина (@varvina) Июл 12 2017 в 11:48 PDT

Подписчики звезды "Дома-2" благодарят Варвину за то, что та находит время делиться моментами своего путешествия: "Спасибо за такие классные сторис! Посмотрела все от начала до конца и будто бы там побывала тоже!", "Взахлеб смотрела сторис. Спасибо огромное, было познавательно", "Спасибо за твои сториз! Моя мечта полететь в Америку, но она пока неисполнима. Спасибо, что выделяешь время в своем отдыхе, и мы тоже можем посмотреть, что там, в США".

Публикация от Наталья Варвина (@varvina) Июл 14 2017 в 7:45 PDT

Напомним, в свое время Варвина не побрезговала увести из семьи продюсера телешоу Алексея Михайловского. После нескольких несостоявшихся любовных интрижек на проекте Наталья Варвина замахнулась на одного из основателей "Дома-2", и этот шаг увенчался успехом. Михайловский был женатым мужчиной с ребенком, но разве это остановило бы участницу столь скандального шоу? Еще будучи на проекте, она охмурила состоятельного мужчину. К слову, жена Алексея, Василина, была со-продюсером реалити-шоу. Выходит, увела чужого мужа прямо из под носа несчастной супруги. А потом еще вести себя стала заносчиво, показывая превосходство своего положения даже ведущим. За что Ксения Бородина отказалась общаться с блондинкой.