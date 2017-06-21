Звезды "Дома-2" устроили жестокую драку

Звезды рейтингового проекта "Дом-2" Александра Харитонова и Наталья Варвина устроили жестокую драку во время съемок нового выпуска шоу, напугав ведущую Ольгу Бузову и других. В Сети появилось шокирующее видео потасовки, в котором блондинки не скупились на оскорбления и тычки.

Судя по записи, девушки сидели рядом в студии. Видимо, в какой-то момент они сцепились языками. Александра внезапно взяла микрофон и попросила внимания. "Я тут сижу постоянно и хотела тебе, Наташа, сказать в последний раз, – обратилась к Варвиной Харитонова громко, чтобы все это услышали. – Ты меня просто заколебала уже!!!"

Блондинка с пышной шевелюрой использовала еще одно нецензурное выражение. Во время гневной тирады Саши Наталья напряженно слушала, иногда посмеивалась и покачивала головой.

"Ты постоянно на меня нападаешь, ты меня хватаешь, что-то мне постоянно высказываешь", – пожаловалась Харитонова и добавила более грубыми словами, что это ей это все надоело. "Какое право ты имеешь меня хватать?!" – вскричала Александра. Варвина отобрала у нее микрофон и пригрозила: "Да я просто щас втащу тебе по-настоящему".

Харитонова тут же напомнила зрителям, что у Натальи волосатая рука на "Доме-2", она вышла замуж за генерального продюсера шоу и пользуется своим положением. "Саш, ты че это, я не пойму?!" – не выдержала Варвина и схватила Харитонову. Та начала отбиваться.

Участники телестройки в шоке вытаращили глаза на дерущихся и визжащих блондинок. Кто-то гомерически хохотал. Ведущая проекта Ольга Бузова испуганно вскрикнула: "Девочки!! Девочки, успо...." Но не договорила, потому что Александра и Наталья завалились на пол, едва не повредив декорации, а мужчины бросились их разнимать.

enter; width:100%;"> Чудесный вечер������ #харитонова Публикация от Александра Харитонова (@alexandrakharitonova) Июн 18 2017 в 10:39 PDT

Как сообщает сайт Life.ru, Харитонова является педагогом по актерскому мастерству на "Доме-2", а Варвина мало того, что жена генерального продюсера, так еще и преподаватель танцев. Журналисты выяснили, что именно Наталья стала зачинщицей драки. А Саша просто устала от ее нападок и взорвалась. В данный момент пока неизвестно, войдет эпизод с с потасовкой в телеверсию шоу или нет.

Публикация от Наталья Варвина (@varvina) Июн 9 2017 в 10:11 PDT

К слову, ранее ветеран "Дома-2" Рустам Солнцев сообщил Dni.Ru о другой нашумевшей потасовке между звездами телестройки. "Я могу вам рассказать про еще одну драку, о которой никто не знает и никто не снимал. Уходила Аленка Водонаева, провожаем ее к воротам. Вика Боня что-то сказала в адрес Водонаевой – они всегда были в контрах. И Алена, держа в руках микрофон, просто замахнулась сильно рукой и ударила Боне в уголок глаза. Вырос огромный фингал. И Боня мне недавно рассказала, что у нее снизилось зрение после этого удара, она вынуждена лечить сейчас этот глаз", – поделился увлекательной историей всезнающий Солнцев.