Дочь мечтает сбежать подальше от Волочковой

14-летняя наследница Анастасии Волочковой раскрыла свои планы на будущее. Ариадна хочет жить в Париже.

Девочка уже некоторое время не живет вместе со знаменитой матерью. Она находится с отцом и его любовницей, телеведущей Еленой Николаевой. Выяснилось. что Ариадна не собирается идти по стопам родительницы и становиться балериной или артисткой.

Дочь Анастасии Волочковой в прямом эфире в своем инстаграм-аккаунте рассказала, что ей больше по душе литература и рисование. Кроме того, она заявила, что хочет сбежать из России. Она призналась, что, несмотря на разряд по конному спорту, не собирается быть тренером или владельцем конного клуба, а мечтает стать поэтессой и жить во Франции.

"Я пишу стихи, я поэт и буду выпускать свой сборник стихов. Также я учу французский язык и хочу переехать во Францию, в Париж", – огорошила фолловеров наследница "королевы шпагата". Девочка также похвасталась, что родители ее ни к чему не принуждают, так что она может самостоятельно планировать свое будущее. В ее планах – стать "хорошим и успешным человеком".

Рассказала Ариадна и о своем отношении к хейтерам матери. Она отметила, что больше не реагирует на оскорбительные комментарии подписчиков. По словам дочери Анастасии Волочковой, сначала ее обижали негативные сообщения, и она старалась отвечать на нападки и травлю в адрес себя и мамы, но теперь ей "все равно" и она "живет своей жизнью",

Если девочка в будущем осуществить свою мечту и переедет во Францию, то, можно предположить, что с матерью они будут видеться довольно редко, поскольку звезда проживает в России. К счастью, современные средства связи дают возможность даже на большом расстоянии услышать и увидеть близкого человека.