"Растоптал имя отца и довел маму до инсульта": дочь Мишулина отказалась простить самозванца Еремеева

В этом году исполнилось 15 лет со дня смерти актера театра и кино Спартака Мишулина, Тогда, в июле 2005 года, никто и подумать не мог, какой ужас ждет его семью. Ведь в 2017-м появится некий Тимур Еремеев, который на всю страну будет заявлять будто бы он – внебрачный сын легендарного артиста. На этой грязной истории парень здорово раскрутился и даже стал ведущим на Первом канале.

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