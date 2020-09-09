После подозрения ВИЧ Диму Билана выписали из больницы

Певец Дима Билан наконец-то выписался из больницы. Фанаты несказанно рады выздоровлению своего любимчика. 38-летний артист сообщил, что у него был бронхит.
В своем "Инстаграм" Билан выложил новый снимок, на котором утомленно улыбается. Артист поблагодарил всех за поддержку.
"Выписали!!! Бронхит побежден. Спасибо Вам за поддержку", – написал певец.
26 августа артист заявил, что госпитализирован. Он работал с температурой и долго не шел к врачу. А после катания на катере в Крыму ему стало совсем плохо. Медики диагностировали воспаление легких.
В последнее время Дима Билан стал часто болеть. Обеспокоенные поклонники даже предположили, что у него может быть ВИЧ, отсюда и все обострения. Ранее об этом писали "Дни.ру".
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