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"Я сходила с ума": муж-тиран превратил звезду Comedy Woman в комок нервов

Надежда Ангарская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда юмористического проекта Comedy Woman Надежда Ангарская в 2013 году вышла замуж за мужчину из Иордании. В 2015-м знаменитость подарила избраннику сына Давида. Артистка в браке с иностранцем счастлива не была.
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Надежда Ангарская и Раед Бани нашли друг друга в Сети. Красавец-брюнет моментально очаровал знаменитость. Молодые люди три месяца активно переписывались, после чего Бани пригласил Ангарскую в гости. Актриса приняла предложение и поехала в Амман.

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В столице Иордании звезда Comedy Woman познакомилась с родителями ухажера. Раед создавал впечатление галантного и надежного во всех отношениях человека.

К сожалению, мечтам о счастливой семейной жизни с иностранцем не суждено было сбыться. В браке артистка столкнулась с тиранией и ревностью. Раед контролировал каждый шаг знаменитости. Мужчина проверял переписки жены и следил за ее общением с коллегами мужчинами.

"Это был ежедневный вынос мозга. Раз в неделю стабильно скандал. Он меня мог ночью разбудить и спросить: "Что это за фото в Instagram?" Я считаю, это проблема нездоровой головы", – отметила звезда шоу Comedy Woman.

Материально Раед Бани семью не обеспечивал. Мужские обязанности по дому выполнять он тоже не мог. Артистка постоянно обращалась к мастерам.

Быт, ребенок, финансовые вопросы – все держалось на плечах Надежды Ангарской. В какой-то момент актриса от всего устала. "Я сходила с ума. Иногда я просто ехала домой и думала: "Господи, я не хочу туда", – призналась артистка.

Брак россиянки и иорданца продлился пять лет. Артистка не теряла надежды, что избранник изменится, однако тирания продолжалась. Семейные проблемы влияли на карьеру звезды проекта Comedy Woman. По словам Надежды, она превратилась в комок нервов.

Надежда Ангарская и Раед Бани развелись в 2019 году. Артистка не любит говорить плохо о бывшем муже. Актриса не хочет, чтобы у ее сына Давида испортились отношения с отцом.

Автор: 9 сентября 2020, 10:56 Источник: Ютуб-канал "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ" ✓ Надежный источник
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Звезда Comedy Woman вышла в свет в странном виде

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