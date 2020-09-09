"Я сходила с ума": муж-тиран превратил звезду Comedy Woman в комок нервов

Надежда Ангарская и Раед Бани нашли друг друга в Сети. Красавец-брюнет моментально очаровал знаменитость. Молодые люди три месяца активно переписывались, после чего Бани пригласил Ангарскую в гости. Актриса приняла предложение и поехала в Амман.
В столице Иордании звезда Comedy Woman познакомилась с родителями ухажера. Раед создавал впечатление галантного и надежного во всех отношениях человека.
К сожалению, мечтам о счастливой семейной жизни с иностранцем не суждено было сбыться. В браке артистка столкнулась с тиранией и ревностью. Раед контролировал каждый шаг знаменитости. Мужчина проверял переписки жены и следил за ее общением с коллегами мужчинами.
"Это был ежедневный вынос мозга. Раз в неделю стабильно скандал. Он меня мог ночью разбудить и спросить: "Что это за фото в Instagram?" Я считаю, это проблема нездоровой головы", – отметила звезда шоу Comedy Woman.
Материально Раед Бани семью не обеспечивал. Мужские обязанности по дому выполнять он тоже не мог. Артистка постоянно обращалась к мастерам.
Быт, ребенок, финансовые вопросы – все держалось на плечах Надежды Ангарской. В какой-то момент актриса от всего устала. "Я сходила с ума. Иногда я просто ехала домой и думала: "Господи, я не хочу туда", – призналась артистка.
Брак россиянки и иорданца продлился пять лет. Артистка не теряла надежды, что избранник изменится, однако тирания продолжалась. Семейные проблемы влияли на карьеру звезды проекта Comedy Woman. По словам Надежды, она превратилась в комок нервов.
Надежда Ангарская и Раед Бани развелись в 2019 году. Артистка не любит говорить плохо о бывшем муже. Актриса не хочет, чтобы у ее сына Давида испортились отношения с отцом.
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