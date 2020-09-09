"Горячую воду отключили?": Лохматая Варнава почернела и встала на четвереньки

Екатерина Варнава профессионально умеет перевоплощаться. Например – из образа прекрасной и нежной леди в образ... собаки.

Российская актриса кино и телевидения Екатерина Варнава участвует в новой постановке. Специально для этого она вжилась в необычный образ. Звезда опубликовала в своем микроблоге фото, на котором она сидит сгорбившись в три погибели, выпучив глаза, а ее лицо черное словно от грязи. Конечно, речь идет о хорошей работе гримеров и артистизме самой Варнавы. На фото она изображает собаку Бульбы.

Подписчиков взбудоражил снимок. На некоторых он навеял ужас.

"Аж мурашки от образа побежали!!! МОЩЬ"; "Я даже не узнала Катю", – написали фанаты.

Кое-кто с юмором в стиле самой юмористки спросил: "Горячую воду на две недели отключили?". Большое количество подписчиков с восхищением отреагировали на снимок, в том числе и ее коллеги по съемкам в женском комедийном шоу Comedy Club на ТНТ.

В тексте публикации Екатерина Варнава написала, что кадр относится к постановке Театра на Малой Бронной "Бульба.Пир" режиссера А.Молочникова.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что актриса Екатерина Варнава появилась на публике с бывшим ухажером, танцором Константином Мякиньковым. Поклонники предположили, что между звездами вновь вспыхнули чувства.