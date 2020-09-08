"Вас не узнать": 51-летняя Буланова без макияжа удивила россиян

Татьяна Буланова похвасталась перед поклонниками новыми приобретениями. Она выбрала стильные и модные сейчас "очки-телевизоры".

Звезда рассказала о новых модных аксесуарах в своем инстаграм-аккаунте. Певица купила сразу несколько штук. В их числе оказались модели как с металлической, так и с пластмассовой оправой.

"Солнцезащитных очков не бывает много! Я их всегда любила", – призналась Татьяна Буланова. Она отметила, что приобрела их по демократичной цене. При этом артистка опубликовала подборку фото в новых очках. На одном из снимков исполнительница позирует без макияжа.

Поклонники восхищенно отреагировали на новый пост знаменитости, отметив, что она сделала правильный выбор. Также они заявили, что без косметики Татьяна Буланова выглядит значительно моложе своих лет. "Вас не узнать. Очень интересная!", "Выглядите стильно и хорошо без макияжа", – написали в комментариях пользователи соцсети.

Напомним, несколько месяцев назад Татьяне Булановой потребовалась срочная госпитализация. Она находилась в предынсультном состоянии. Врачи смогли улучшить здоровье артистки. Еще в апреле Татьяна Буланова жаловалась на тахикардию и повышенное давление. Сейчас она чувствует себя хорошо. Артистке пришлось изменить свой образ жизни – она перестала употреблять алкоголь и теперь следит за питанием.

Как писали "Дни.ру", пока Татьяна Буланова находилась в больнице, она набрала несколько лишних килограммов. Певица уверена – всему виной калорийная еда, которую давали ей в медучреждении.

