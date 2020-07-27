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Буланова показала архивный кадр со своей первой фотосессии: Люди не меняются

Буланова показала архивный кадр со своей первой фотосессии: Люди не меняются

Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Татьяна Буланова в личном блоге опубликовала снимок, которому почти три десятка лет. Певица уточнила, что кадр сделан во время первой в ее жизни фотосессии.
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На фотографии перед зрителями предстала румяная девушка с модным макияжем. Как заявила артистка, жизнь проносится перед глазами, когда она смотрит на этот портрет. Также Татьяна Буланова добавила, что люди не меняются, а просто добавляют к характеру опыт и уверенность. "Все остается, как было", – говорит звезда.

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 Татьяна Ивановна Буланова

Татьяна Ивановна Буланова певица

Как отметили поклонники, они прекрасно помнят это изображение знаменитости. Именно этот снимок совсем еще юной Тани появился на обложке альбома "Не плачь". В комментариях под кадром фанаты вспомнили приятные моменты, связанные с творчеством артистки.

"Я эту пластинку до дыр заслушала, мне было 13 лет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Татьяна, хочу сказать спасибо за ваше творчество. Ведь, песня "Не плачь" вчера стала главной песней нашего выпускного вечера", "Помню мы пели с подружкой (Надей, где же теперь она...) все ваши песни наизусть, записывали в тетрадки, устраивали концерты на улице, эх...детство, детство", – написали поклонники Татьяны Булановой.

Автор: 27 июля 2020, 15:21 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

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